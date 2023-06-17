BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Jackson Muleka’nın bonservisi belirlendi

Kasımpaşa'da geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve Beşiktaş tarafından 3 milyon 350 bin euro karşılığında Standard Liege'den transfer edilen Muleka, siyah-beyazlı forma altında çok varlık ortaya koyamadı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de soğuk baktığı oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek.

Muleka için Türkiye'deki çeşitli kulüpler, kiralama önerisinde bulunurken, Beşiktaş bunu istemiyor. Özellikle Arap yarımadasından gelen teklifleri dikkate alacak olan siyah-beyazlılar, Kongolu golcüyü bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. 5 milyon Euro'ya gitmesini kar olarak düşünen Kartal, satış gelirinin yüzde 15'ini de Belçika kulübüne verecek. Siyah-Beyazlılar, Muleka ile yollarını ayırırken, bu hesapları dikkate alarak pazarlık masasına oturacak.