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Giriş Tarihi: 18.6.2023 00:02

EURO 2024 Elemeleri'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı

AA
EURO 2024 Elemeleri’nde üçüncü hafta maçları tamamlandı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, A, E, F, G ve J gruplarında 11 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Norveç-İskoçya: 1-2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2

E Grubu:

Faroe Adaları-Çekya: 0-3

Arnavutluk-Moldova: 2-0

F Grubu:

Azerbaycan-Estonya: 1-1

Belçika-Avusturya: 1-1

G Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 1-1

Karadağ-Macaristan: 0-0

J Grubu:

Lüksemburg-Lihtenştayn: 2-0

Portekiz-Bosna Hersek: 3-0

İzlanda-Slovakya: 1-2

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EURO 2024 Elemeleri'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı
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