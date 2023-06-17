Fenerbahçe'nin borcu 7 milyar 686 milyon lira! "5 yıldızlı armamız resmen tescillendi"

Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, toplantıda mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bilecik, Türkiye'de 5 yılda avronun 3,5 katına çıktığını belirterek, "2018'de 612 milyon avro borç devralmıştık. Borcu yüzde 60 oranıyla 386 milyon avroya düşürmüş olduk. Bu işin özeti budur. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. En temel doğrulardan bir tanesi Ali başkan kimsenin ortaya koyamayacağı cömertlikle kulübün ihtiyaçlarına sessiz kalmadı" diye konuştu.
Bilecik'in ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2022 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 407 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon lira olmak üzere toplam borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğunu söyledi. Vodina'nın ardından kürsüye gelen Fethi Pekin, toplantıya katılanların sayısının 2669'a çıktığını da aktardı.
BURAK KIZILHAN: 5 YILDIZLI ARMAMIZ RESMEN TESCİLLENDİ
Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, faaliyet raporunu okudu. Sarı-lacivertli kulübün 2022 yılında her branşta kupa ve madalyalar kazandığını ifade ederek şubeler hakkında bilgiler verdi.
Burak Kızılhan, 5 yıldızlı arma ile ilgili olarak, "Kulübümüz 2022-23 sezonu itibarıyla 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldızlı armayı hayata geçirdi. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler ver gerekçelerle TFF'ye yaptığımız başvuru hala sürerken, kulübümüz beklemeyerek 5 yıldızlı olarak armamızı tescil ettirmiştir" dedi.
Göreve başladıkları günden itibaren tüzükle ilgili sıkıntılar olduğunu defalarca dile getirdiklerini kaydeden Kızılhan, "Biz tüzük konusunda çalışmalarımıza devam ederken yeni spor yasası yürürlüğe girdi. Çalışmalarımızı, yeni spor yasasına uyum çerçevesinde yeniden şekillendirmek zorunda kaldık. Bu zorunluluk 26 Ekim'e kadar uzatıldı. Biz de 26 Ekim'e kadar tüzük değişikliği için genel kurulu toplamak istiyoruz" diye konuştu.
Burak Kızılhan, yeni sezonda 25 bin kombine,16 bin 500 bilet satışı yapılacağını belirterek, gelecek sezon devir hakkının 5 maç ile sınırlı olacağını kaydetti.