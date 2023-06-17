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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Tek aday Büyükekşi

Tek aday Büyükekşi
TFF'NIN perşembe günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan seçimi için adaylık başvuruları dün sona erdi. Yapılan açıklamada mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olduğu belirtildi. Maçı tribünden izleyen Büyükekşi, 90 dakika sonunda ise "Tam Galler maçına bakarken golü yiyince çok moralimiz bozuldu. İrfan'ın golüyle bu kötü duygulardan kurtulduk. Teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Galler'i de yenersek liderlik konusunda emin adımlar atmış olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize büyük bir sevinç yaşatmak istiyoruz" dedi

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Tek aday Büyükekşi
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