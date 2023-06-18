Atiba Hutchinson emekli olacak

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Atiba sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güzel ülkemi 20 yıl temsil ettikten sonra artık kramponlarımı asma vaktim geldi. Her şey için teşekkürler Kanada" ifadelerini kullandı.

Kanada Milli Takımı formasını 103 kez giyen tecrübeli oyuncu, 9 da gol kaydetti.