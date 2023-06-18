Camiayı iyi bilen Türk hoca ile anlaşacağız

5 yılda 10 teknik adamla çalışan, Jesus'tan da umduğunu bulamayan Koç, F.Bahçe genel kurulunda yeni hoca profilini çizdi: "Türkiye'yi hiç tanımayan bir çalıştırıcı ile sezona başlamamızın çok büyük bir risk olduğuna karar verdik. Kulübün DNA'sını bilen ve ruhunu aşılayacak bir ismi göreve getirme düşüncesi ağır basıyor" "Başarısızlık varsa bunun sorumlusu ben ve yönetim kuruludur. Bunun için hepinizden özür diliyorum"
Fenerbahçe Kulübü'nün 2022 yılı olağan mali genel kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Olaylı geçenkurulda Başkan Ali Koç ve yönetimi,oy çokluğu ile ibra edildi. Kendisi ve ekibine yönelik eleştirileri yanıtlayan Koç, camianın en çok merak ettiği teknik direktör konusunda da şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'yi hiç bilemeyen bir hocayla sezona başlamamızın çok büyük bir risk olduğuna karar verdik. Camiayı bilecek, Fenerbahçe'nin DNA'sını ve ruhunu aşılayacak bir isim olsun düşüncesi var. Böyle iki hocaçıkıyor önümüze. Tercihimiz yeni sezonda Türk bir teknik direktörle çalışmak olacak."
TÜRKİYE KUPASI'NI ALMASA MIYDIK!
Koç, şöyle devam etti: "Vizyonumuz tabii ki Türkiye Kupası değil ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek diye. ArdaGüler'i her takım istemiş,biz getirmişiz, parlatmışız onaalkış yok ama daha ne olacağıbelli olmadan yerden yere vuruyorlar. Enner Valencia bir iz bıraktı Fenerbahçe'de ama penaltı kaçırdı diye yerden yere vurdular onu da. Ortada bir başarısızlık varsa bunun sorumlusu Ali Koç ve yönetim kuruludur. Bunun için de hepinizden özür diliyorum. Katıldığım, katılmadığımbütün görüşleriniz için teşekkür ediyorum."
AZİZ BAŞKAN! ADAY OLYA DA BAŞIMIZDAN ÇEKİL
Selefi Aziz Yıldırım'a da cevap veren Ali Koç, şöyle devam etti: "Sayın Yıldırım ve yanındakiler hep arkadan oynadılar. Onlardan rica ediyorum; bırakın bu sezonu F.Bahçe'nin menfaatleri için rahat geçirelim. Bizi aşağıya çekmeyin. Aziz Başkan, ya ben sizi çok yanlış tanıdım ya da siz çok değiştiniz. Neden buraya gelip konuşmuyorsunuz? Siz riyakarlık yapıyorsunuz. Bir denetim yaptık, Yıldırım dönemiyle ilgili entresan şeyler çıktı. Buna niye önlem almadınız merak ediyorum. Yöneticiler kulüplere kolaylık yapar,kulüp yöneticilere değil. Başarısız olabiliriz ama bu kulübün her kuruşuna sahip çıkıyoruz. Dışarıda duracaksınız, bizi ortaya atacaksınız, dalga geçeceksiniz. 'Fenerbahçe benim' diyeceksiniz. Şuraya gelip iki laf etmeyeceksiniz. Yazıklar olsun! Ya aday olun ya da başımızdan çekilin."
YAZ KAMPI RUSYA'DA
Sezon öncesi yaz kampını Rusya'da yapacaklarını belirten Ali Koç, "Zenit'le iyi bir ilişkimiz var. Avrupa Kulüpler Birliği, Rus takımlarına yaptırım yaparken karşı çıkan tek kişi bendim. Savaşa karşıyız. İki ülke, ikisi de bu ülke için çok önemli. İnsanıyla, ticaretiyle, her şeyiyle... Aynı zamandajeopolitik konumların da sporakarıştırılmasına karşıyım" dedi.
5 YILDIZLI ARMA GELECEK SEZON KULLANILACAK
Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, armalarını gelecek sezon her alanda 5 yıldızlı olarak kullanacaklarını açıkladı. Kızılhan, "Kulübümüz, kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldızlı arma dönemini resmen hayata geçirdi" şeklinde konuştu.
DÜNDAR'DAN U DÖNÜŞÜ!
F.BahçeYüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gelen tepkiler üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak 79 yaşındaki Dündar, bir saat sonra istifasının kabulünü genel kurul üyelerinin oylamasına sundu. Kabul edilmeyince de görevinde kaldı.
KOÇ KONUŞURKEN ORTALIK KARIŞTI!
Ali Koç konuşmasına başlamadan hemen önce üyeler, "Söylesene başkan, bu nasıl F.Bahçe?" diye tezahürat yapınca ortam daha da gerildi. İşte Başkan Koç'la üyeler arasında yaşanan diyaloglar: KOÇ: Siz üzülüyorsanız biz üzülmüyor muyuz? Bu durumdan zevk mi alıyoruz? BİR ÜYE: Evet, bilerek yapıyorsunuz. KOÇ: Aferin sana, bravo. KOÇ: Dişinizi bize gösteriyorsunuz diye bana kızıyorsunuz. Peki siz dişinizi kime gösteriyorsunuz? Eski başkanlar, yöneticiler, eski futbolcular... Siz dişinizi kime gösteriyorsunuz? Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı maalesef yine kendi içimizde.
Bu sözlerin ardından salonda genel görüş ve düşünce, "Biz başkanı suçlayacağımızaAli Koç bizi suçluyor"şeklinde oldu. Yüksek tansiyon nedeniyle Ali Koç 'Ben böyle devam edemem' deyince konuştuğu sırada genel kurula 15 dakika ara verildi. Ayrıca salondan, "Taraftar istifa!" sesleri yükseldi.
ÜYELER BİRBİRLERİYLE DE KAVGA ETTİ
Genel Kurul'da üyeler arasında da kavga yaşandı. Bunun üzerine Uğur Dündar, uyarılarda bulundu. Dündar, "Benim anladığım kadarıyla provokasyon yapmak için buraya gelenler var maalesef. O blokta (Kavganın olduğu yer) eski kulüp çalışanının bulunması tesadüf değil. Kongreyi camiamıza yakışır şekilde tamamlayalım" dedi.
25 BİN KOMBİNE SATIŞI YAPILACAK
F.Bahçe'ningelecek sezon için satışa sunacağı kombine biletlerin sayısı 25 bin olarak açıklandı. 16 bin 500 koltuk ise maç bileti olarak satılacak. Kombine alanlar, sezon içinde sadece 5 maç devretme hakkına sahip olacak. Derbilerde ve Avrupa maçlarında devir yapılamayacak.