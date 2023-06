Camiayı iyi bilen Türk hoca ile anlaşacağız

Fenerbahçe Kulübü'nün 2022 yılı olağan mali genel kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı.. Kendisi ve ekibine yönelik eleştirileri yanıtlayan Koç, camianın en çok merak ettiği teknik direktör konusunda da şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'yi hiç bilemeyen bir hocayla sezona başlamamızın çok büyük bir risk olduğuna karar verdik. Camiayı bilecek, Fenerbahçe'nin DNA'sını ve ruhunu aşılayacak bir isim olsun düşüncesi var.Tercihimiz yeni sezonda Türk bir teknik direktörle çalışmak olacak."Koç, şöyle devam etti: "Vizyonumuz tabii ki Türkiye Kupası değil ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek diye.Enner Valencia bir iz bıraktı Fenerbahçe'de ama penaltı kaçırdı diye yerden yere vurdular onu da. Ortada bir başarısızlık varsa bunun sorumlusu Ali Koç ve yönetim kuruludur. Bunun için de hepinizden özür diliyorum.için teşekkür ediyorum."Selefi Aziz Yıldırım'a da cevap veren Ali Koç, şöyle devam etti: "Sayın Yıldırım ve yanındakiler hep arkadan oynadılar. Onlardan rica ediyorum; bırakın bu sezonu F.Bahçe'nin menfaatleri için rahat geçirelim. Bizi aşağıya çekmeyin. Aziz Başkan, ya ben sizi çok yanlış tanıdım ya da siz çok değiştiniz. Neden buraya gelip konuşmuyorsunuz?Bir denetim yaptık, Yıldırım dönemiyle ilgili entresan şeyler çıktı. Buna niye önlem almadınız merak ediyorum.Başarısız olabiliriz ama bu kulübün her kuruşuna sahip çıkıyoruz. Dışarıda duracaksınız, bizi ortaya atacaksınız, dalga geçeceksiniz. 'Fenerbahçe benim' diyeceksiniz. Şuraya gelip iki laf etmeyeceksiniz.Ya aday olun ya da başımızdan çekilin."Sezon öncesi yaz kampını Rusya'da yapacaklarını belirten Ali Koç, "Zenit'le iyi bir ilişkimiz var. Avrupa Kulüpler Birliği, Rus takımlarına yaptırım yaparken karşı çıkan tek kişi bendim. Savaşa karşıyız. İki ülke, ikisi de bu ülke için çok önemli. İnsanıyla, ticaretiyle, her şeyiyle...dedi.Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, armalarını gelecek sezon her alanda 5 yıldızlı olarak kullanacaklarını açıkladı. Kızılhan, "Kulübümüz, kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldızlı arma dönemini resmen hayata geçirdi" şeklinde konuştu.F.BahçeYüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gelen tepkiler üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak 79 yaşındaki Dündar, bir saat sonra istifasının kabulünü genel kurul üyelerinin oylamasına sundu. Kabul edilmeyince de görevinde kaldı.Ali Koç konuşmasına başlamadan hemen önce üyeler, "Söylesene başkan, bu nasıl F.Bahçe?" diye tezahürat yapınca ortam daha da gerildi. İşte Başkan Koç'la üyeler arasında yaşanan diyaloglar:Siz üzülüyorsanız biz üzülmüyor muyuz? Bu durumdan zevk mi alıyoruz?Evet, bilerek yapıyorsunuz.Aferin sana, bravo.Dişinizi bize gösteriyorsunuz diye bana kızıyorsunuz. Peki siz dişinizi kime gösteriyorsunuz? Eski başkanlar, yöneticiler, eski futbolcular... Siz dişinizi kime gösteriyorsunuz? Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı maalesef yine kendi içimizde.Bu sözlerin ardından salonda genel görüş ve düşünce,şeklinde oldu. Yüksek tansiyon nedeniyle Ali Koç 'Ben böyle devam edemem' deyince konuştuğu sırada genel kurula 15 dakika ara verildi. Ayrıca salondan,sesleri yükseldi.Genel Kurul'da üyeler arasında da kavga yaşandı. Bunun üzerine Uğur Dündar, uyarılarda bulundu. Dündar, "Benim anladığım kadarıyla provokasyon yapmak için buraya gelenler var maalesef. O blokta (Kavganın olduğu yer) eski kulüp çalışanının bulunması tesadüf değil. Kongreyi camiamıza yakışır şekilde tamamlayalım" dedi.F.Bahçe'ningelecek sezon için satışa sunacağı kombine biletlerin sayısı 25 bin olarak açıklandı. 16 bin 500 koltuk ise maç bileti olarak satılacak. Kombine alanlar, sezon içinde sadece 5 maç devretme hakkına sahip olacak. Derbilerde ve Avrupa maçlarında devir yapılamayacak.