Kuzyaev’e teklif hazır!

Yeni sezon için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in önünde hâlâ onay bekleyen Daler Kuzyaev ile görüşmelere start verdi.30 yaşındaki merkez orta sahanın temsilciliği, ailesi tarafından yapılıyor.Beşiktaş cephesi, Rus milli futbolcu için 2+1 yıllık kontrat süresinin yanı sıra 1.5 milyon Euro civarında bir maaş önerisi sunmayı planladı.Kuzyaev konusunda idareciler oldukça istekli olsa da teknik direktör Şenol Güneş'in önceliği, ön libero ve 10 numara takviyeleri.2017'de Akhmat Grozny'den Zenit'e 4 milyon Euro'ya transfer olan Daler Kuzyaev, Rusya temsilcisinde 183 maça çıkarken, 23 kez fileleri sarstı ve 29 gol pası verdi. Ayrıca kariyerinde 46 kez Rusya Milli Takımı formasını terleten deneyimli isim, 2 gol, 7 asistle oynadı.