Kuzyaev’e teklif hazır!

Beşiktaş, Rus orta sahanın transferinde vakit kaybetmek istemiyor. Bir yandan Şenol Güneş’in 30 yaşındaki oyuncuya onay vermesini bekleyen yönetim, bir yandan da pazarlıkları başlatmak için 1.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık öneri paketi hazırladı
Yeni sezon için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in önünde hâlâ onay bekleyen Daler Kuzyaev ile görüşmelere start verdi. Zenit ile sözleşmesininsonuna gelenRus oyuncunun boşaçıkacak olması nedeniyleelini çabuk tutmakisteyen siyah-beyazlılar,ilk teklif için hazırlıklarınıtamamladı. 30 yaşındaki merkez orta sahanın temsilciliği, ailesi tarafından yapılıyor. Bu doğrultuda futbolcutarafıyla temaslarınısıklaştıranyönetim,sözleşmebeklentilerinisordu.
ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASI KARIŞIK
Beşiktaş cephesi, Rus milli futbolcu için 2+1 yıllık kontrat süresinin yanı sıra 1.5 milyon Euro civarında bir maaş önerisi sunmayı planladı. Ancak gelecek taleplere göreteklif, son halini alacak.
Kuzyaev konusunda idareciler oldukça istekli olsa da teknik direktör Şenol Güneş'in önceliği, ön libero ve 10 numara takviyeleri. Bu nedenle henüz kararını netolarak vermeyen tecrübeli çalıştırıcı,ekibiyle yapacağı detaylıdeğerlendirmenin ardındantransferi yürüten yöneticilerecevabını iletecek.
6 YIL ZENİT'TE OYNADI
2017'de Akhmat Grozny'den Zenit'e 4 milyon Euro'ya transfer olan Daler Kuzyaev, Rusya temsilcisinde 183 maça çıkarken, 23 kez fileleri sarstı ve 29 gol pası verdi. Ayrıca kariyerinde 46 kez Rusya Milli Takımı formasını terleten deneyimli isim, 2 gol, 7 asistle oynadı.