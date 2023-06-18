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Giriş Tarihi: 18.6.2023

Kuzyaev’e teklif hazır!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kuzyaev’e teklif hazır!

Beşiktaş, Rus orta sahanın transferinde vakit kaybetmek istemiyor. Bir yandan Şenol Güneş’in 30 yaşındaki oyuncuya onay vermesini bekleyen yönetim, bir yandan da pazarlıkları başlatmak için 1.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık öneri paketi hazırladı

Yeni sezon için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in önünde hâlâ onay bekleyen Daler Kuzyaev ile görüşmelere start verdi. Zenit ile sözleşmesinin sonuna gelen Rus oyuncunun boşa çıkacak olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk teklif için hazırlıklarını tamamladı. 30 yaşındaki merkez orta sahanın temsilciliği, ailesi tarafından yapılıyor. Bu doğrultuda futbolcu tarafıyla temaslarını sıklaştıran yönetim, sözleşme beklentilerini sordu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASI KARIŞIK
Beşiktaş cephesi, Rus milli futbolcu için 2+1 yıllık kontrat süresinin yanı sıra 1.5 milyon Euro civarında bir maaş önerisi sunmayı planladı. Ancak gelecek taleplere göre teklif, son halini alacak.
Kuzyaev konusunda idareciler oldukça istekli olsa da teknik direktör Şenol Güneş'in önceliği, ön libero ve 10 numara takviyeleri. Bu nedenle henüz kararını net olarak vermeyen tecrübeli çalıştırıcı, ekibiyle yapacağı detaylı değerlendirmenin ardından transferi yürüten yöneticilere cevabını iletecek.

6 YIL ZENİT'TE OYNADI
2017'de Akhmat Grozny'den Zenit'e 4 milyon Euro'ya transfer olan Daler Kuzyaev, Rusya temsilcisinde 183 maça çıkarken, 23 kez fileleri sarstı ve 29 gol pası verdi. Ayrıca kariyerinde 46 kez Rusya Milli Takımı formasını terleten deneyimli isim, 2 gol, 7 asistle oynadı.

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Kuzyaev’e teklif hazır!
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