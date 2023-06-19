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Giriş Tarihi: 19.6.2023 12:26

Altınordu'da Burak İnce üzüntüsü!

DHA
Altınordu’da Burak İnce üzüntüsü!

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'ya bir darbe de büyük umutlarla Almanya'ya gönderdiği Burak İnce'den geldi.

İzmir ekibinin altyapısında yetişip 2021-2022 sezonunun devre arasında o dönem Bundesliga'da mücadele eden Arminia Bielefeld'e 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç futbolcu, üst üste iki kez küme düşerek 3'üncü Lig'e gerileyen Alman ekibiyle yollarını ayırmak zorunda kaldı. 3'üncü Liga'da Avrupa vatandaşı olmayan oyuncuların yer almaması nedeniyle Burak'ın Almanya macerası kötü bitti.
Altınordu'nun Burak'tan yeniden para kazanma hayalleri de suya düştü. Kırmızı-lacivertliler, Burak İnce'nin bir sonraki transferinden yüzde 25 pay alacaktı. Arminia Bielefeld'le sözleşmesinin feshedilmesiyle 19 yaşındaki futbolcu boşa çıktı. Süper Lig'den talipleri olan Burak'a imza attıracak kulüp Altınordu'ya satış payından ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Bundesliga'da 5 maçta oynayan Burak, 2'nci Bundesliga'da 2, Almanya Kupası'nda 1 kez şans buldu. Alman ekibine veda eden Burak'ın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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Altınordu'da Burak İnce üzüntüsü!
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