Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altınordu'da Atilla Küçüktaka dönemi!
Giriş Tarihi: 20.6.2023 12:28

Altınordu'da Atilla Küçüktaka dönemi!

DHA
Altınordu’da Atilla Küçüktaka dönemi!

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi teknik direktör Hasan Özer'le yollarını ayıran Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın teknik direktörlük görevine Atilla Küçüktaka'yı getirdiği öğrenildi.

A takımın yarışmacı haklarını devretme kararı alan ve yatırımcılarla temaslarını sürdüren Başkan Özkan, bu süreçte takımı Küçüktaka'ya emanet etme kararı aldı. Kırmızı-lacivertli takımı yeni sezona hazırlayacak Atilla Küçüktaka'nın devir gerçekleşmezse görevine devam edeceği belirtildi. Altınordu'da 2015'ten bu yana kaleci antrenörü olarak görev yapan Atilla Küçüktaka, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. Antrenörlüğü Nazilli Belediyespor'da başlayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Bucaspor ve Karşıyaka'da da görev yaptı. Altınordu'da yardımcı antrenör ise Zeki Çakır oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Başkan Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
Son dakika haberleri: A Milli Takım’dan görkemli galibiyet! Nefes kesen maçta Arda ve Umut, Galler'i yıktı...
Sonuna kadar okuyun
CHP'deki koltuk savaşında yeni perde! Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' göndermesi: Kendi işinizi yapın
FETÖ’cü Garson ve muhalefetin sessizliği
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şampiyonlar Ligi Sokağı
Bana ‘ekonomi bakanı’ lazım!
CHP’lilere hançer darbesi
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş fahiş kira açıklaması! Asgari ücret ne zaman belli olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu'da Atilla Küçüktaka dönemi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA