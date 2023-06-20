Beşiktaş’ta Daler Kuzyaev’e onay çıktı pazarlık başladı!

Teknik direktör Şenol Güneş, Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev ile ilgili yaptığı teknik değerlendirme sonrası yönetime rapor göndererek, "Transfer edebiliriz" mesajı verdi.
Beşiktaşlı idareciler de vakit kaybetmeden daha önce hazırladıkları teklifi tecrübeli isme sundu. 30 yaşındaki orta saha ile görüşmelerisıklaştıran Beşiktaş, kendisine2+1 yıllık sözleşme ve sezon başınada 1.5 milyon Euro ücret önerdi. Oyuncu cephesinin ise kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı ve ayrıca imza parası talebi de olduğu kaydedildi.