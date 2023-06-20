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Giriş Tarihi: 20.6.2023 08:56

Beşiktaş'ta Daler Kuzyaev'e onay çıktı pazarlık başladı!

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta Daler Kuzyaev’e onay çıktı pazarlık başladı!

Teknik direktör Şenol Güneş, Zenit ile sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev ile ilgili yaptığı teknik değerlendirme sonrası yönetime rapor göndererek, "Transfer edebiliriz" mesajı verdi.

Beşiktaşlı idareciler de vakit kaybetmeden daha önce hazırladıkları teklifi tecrübeli isme sundu. 30 yaşındaki orta saha ile görüşmeleri sıklaştıran Beşiktaş, kendisine 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına da 1.5 milyon Euro ücret önerdi. Oyuncu cephesinin ise kapıyı 2 milyon Euro'dan açtığı ve ayrıca imza parası talebi de olduğu kaydedildi.

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Beşiktaş'ta Daler Kuzyaev'e onay çıktı pazarlık başladı!
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