DArda kalsak da Umut hep var

4 maçta 3. galibiyetini alan Türkiye, Almanya yolunda büyük avantaj sağladsınavından özellikle savunma sıkıntıları açısından çıkarılan derslere 4-2-3-1'den 4-3- 3'e dönerek yanıt vermeye çalışan millilerimiz bu kez hücumda tıkandı.Galler'e ise şans tanımadı. 41'de Morrell'in kırmızı kartıyla sayı avantajını eline alan Milliler'in, ikinci yarıda iştahı da arttı.savunmaya çekilince daha rahat top yapmaya başladık. Oyunun seyri ise değişiklikler sonrası geldi.80'de Arda'nın akıllara kazınacak golü ise rahatlamamızı ve galip gelmemizi sağladı. Millilerimiz bu sonuçla yıllar sonra bir şampiyonaya işimizi şansa bırakmadan gidebilmemizin yolunu açtı.Fenerbahçe taraftarının takımda kalması için dualar ettiği Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler, milli forma altında muhteşem bir gole imza attı. 80. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve füzesii yollayan Arda, 18 yaş, 114 gün ile A Milli Takım tarihinde resmi maçlarda gol atan en genç futbolcu oldu.MilliTakım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası Arda Güler'e övgü yağdırdı. 29 yaşındaki futbolcu, penaltı atışından faydalanamaması hakkında, "İlk defa penaltı kaçırdım, üzgünüm ama takım arkadaşlarıma güveniyordum" dedi. İlk maçta, daha akıllı oynamaları gerektiğini ve bunu başardıklarını ifade eden Hakan, "Rakibi hiç kalemize getirtmedik. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:Arda ağabeyler, Emre ağabeyler zamanında bana "Takımın kaptanı olacaksın" demişlerdi. Bir gün biz de bırakacağız, takım Arda'ya emanet olacak."Bir golü ele çarptığı için iptal edilen Umut Nayir, 3 dakika sonra tekrar fileleri havalandırdı. Burnundaki kırık nedeniyle maskeyle sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, rahat edemediği için maskeyi çıkardı, ardından ağları sarsıp Milli Takım'daki ilk golünü kaydetti. Umut maç sonrası, "Maske nefesimi kesiyordu, o yüzden çıkardım. Çıkarmasam belki o kafa vuruşunu yapamayacaktım" dedi.Recep Tayyip Erdoğan, Galler galibiyetinin ardından A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve genç yıldız Arda Güler ile telefon görüşmesi yapıp tebrik etti. Önce Hakan ile konuşan Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum.Letonya maçında sıkıntılıydı ama bu kez daha rahattı" dedi. Ardından da Arda'ya, "Gözlerinden öpüyorum.O bakış, ters köşeye atış çok çok güzeldi" ifadelerini kullandı. Hakan ve Arda da Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.LİDERLİK koltuğunda kalan Türkiye, EURO 2024 yolunda kalan maçlar öncesinde büyük avantaj elde etti. Gruplarında ilk 2 takım direkt olarak Almanya'daki finallere katılacak. Diğer 3 takım ise Uluslar Ligi'ndeki derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından şekillenecek. Ev sahibi Almanya, turnuvaya doğrudan dahil olacak ve 24 takımı tamamlayacak.