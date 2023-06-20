ÜST üste iki galibiyetle A Milli Takım'daki kariyeri için çok kritik bir virajı dönerek derin bir nefes alan Stefan Kuntz, maç sonrası ayrılık iddiaları hakkında konuştu. "Atmış olduğumuz tohumların yeşerdiğini görüyoruz" diyen Alman hoca şunları söyledi:olarak beklentilerimizi sahaya yansıttı oyuncularımız. Taraftarlar da inanılmaz maça adapte oldu, destekleriyle takımı hep oyunun içinde tuttular.şeylerin geliştiğini hep söylüyordum, Galler karşısında bunu net olarak gördük. Burada önemli olan sakin kalarak grup aşamalarında genel bir başarıyı elde etmek.çok iyi bir yoldayız. Ayrılık konusunda sorulan soruları anlamıyorum. Geçen sene de 4 maç kazandığımda gitmem gerektiği söyleniyordu. Burada olmaktan çok mutluyum. Eylül ayını sevinçle bekliyorum.A Milli Takım'ın stoperi Merih Demiral, maçın ardından Samsun halkına teşekkür etti. 25 yaşındaki futbolcu, "Onların desteğiyle daha güçlü olduk. Özellikle ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduk. Arda'nın golü çok iyiydi. Böyle bir gol en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum, süperdi" dedi.GRUBUMUZDAKİ diğer maçta Ermenistan sahasında Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golü 35. dakikada Tiknizyan, 90+1'de penaltıdan Barseghyan'dan geldi. Letonya'nın golünü ise 67. dakikada Savalnieks attı. Ermeniler böylece grupta 3 maçta 2. galibiyetine ulaştı.