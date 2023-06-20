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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Eylül ayını sevinçle bekliyorum

Eylül ayını sevinçle bekliyorum
ÜST üste iki galibiyetle A Milli Takım'daki kariyeri için çok kritik bir virajı dönerek derin bir nefes alan Stefan Kuntz, maç sonrası ayrılık iddiaları hakkında konuştu. "Atmış olduğumuz tohumların yeşerdiğini görüyoruz" diyen Alman hoca şunları söyledi:
TAKTIKSEL olarak beklentilerimizi sahaya yansıttı oyuncularımız. Taraftarlar da inanılmaz maça adapte oldu, destekleriyle takımı hep oyunun içinde tuttular.
BAZI şeylerin geliştiğini hep söylüyordum, Galler karşısında bunu net olarak gördük. Burada önemli olan sakin kalarak grup aşamalarında genel bir başarıyı elde etmek.
BİZ çok iyi bir yoldayız. Ayrılık konusunda sorulan soruları anlamıyorum. Geçen sene de 4 maç kazandığımda gitmem gerektiği söyleniyordu. Burada olmaktan çok mutluyum. Eylül ayını sevinçle bekliyorum.

'BEN BÖYLE BIR GOL HATIRLAMIYORUM'
A Milli Takım'ın stoperi Merih Demiral, maçın ardından Samsun halkına teşekkür etti. 25 yaşındaki futbolcu, "Onların desteğiyle daha güçlü olduk. Özellikle ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduk. Arda'nın golü çok iyiydi. Böyle bir gol en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum, süperdi" dedi.

ERMENISTAN HATA YAPMADI
GRUBUMUZDAKİ diğer maçta Ermenistan sahasında Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golü 35. dakikada Tiknizyan, 90+1'de penaltıdan Barseghyan'dan geldi. Letonya'nın golünü ise 67. dakikada Savalnieks attı. Ermeniler böylece grupta 3 maçta 2. galibiyetine ulaştı.

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Eylül ayını sevinçle bekliyorum
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