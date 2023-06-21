Nicolo Zaniolo'dan transfer açıklaması: "Türkiye'de mutluyum ama...

"TÜRKİYE'DE MUTLUYUM AMA..."

Özellikle Juventus'un takibi altında olan ve 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Zaniolo, "Türkiye'de mutluyum ama bakalım… Transfer dönemi için asla bir şey söyleyemezsiniz, neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, kendisini İtalya Milli Takımı'na geri çağıran hocası Mancini ile ilgili de "Bir gün onunla bir kulüpte çalışmaktan mutlu olurum" diye konuştu.