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Giriş Tarihi: 21.6.2023 09:16 Son Güncelleme: 21.6.2023 09:20

Nicolo Zaniolo'dan transfer açıklaması: "Türkiye'de mutluyum ama...

Nicolo Zaniolo’dan transfer açıklaması: Türkiye’de mutluyum ama...

Yeni sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da kimlerin transfer edileceği merak edilirken, aynı zamanda takımdaki yıldızların da durumu merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi de İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo. İtalyan basınına konuşan yıldız futbolcu Galatasaray'da kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu cevapladı.

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için her gün yeni bir transfer haberi çıkarken, 23 yaşındaki hücum oyuncusu dün konuyla ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE MUTLUYUM AMA..."

Özellikle Juventus'un takibi altında olan ve 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Zaniolo, "Türkiye'de mutluyum ama bakalım… Transfer dönemi için asla bir şey söyleyemezsiniz, neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, kendisini İtalya Milli Takımı'na geri çağıran hocası Mancini ile ilgili de "Bir gün onunla bir kulüpte çalışmaktan mutlu olurum" diye konuştu.

'BİZİ SAKIN BIRAKMA'

Zaniolo'nun bu açıklamaları, taraftarları da heyecanlandırdı. Sarıkırmızılı futbolseverler, sosyal medyadan "Gitme aslanım, seneye bir şampiyonluk daha yaşayalım" şeklinde mesajlar göndererek başarılı oyuncuyu takımda kalması için ikna etmeye çalıştı.

Zaniolo, devre arasında Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu G.Saray'da 11 resmi maça çıkarken, 5 gol atmıştı.

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Nicolo Zaniolo'dan transfer açıklaması: "Türkiye'de mutluyum ama...
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