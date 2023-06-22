Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Keita Balde hamlesi!
Giriş Tarihi: 22.6.2023 12:03

Beşiktaş'tan Keita Balde hamlesi!

Beşiktaş’tan Keita Balde hamlesi!

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un sakatlığı nedeniyle santrfor mevkisine takviye kararı aldı. Transfer için düğmeye basan siyah-beyazlı yönetim, Spartak Moskova’da forma giyen golcü oyuncu Keita Balde'yi yakın takibe aldı.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cenk Tosun'un beklenmedik sakatlığının en az 2.5-3 ay süreceği iddiaları siyah-beyazlıları yeniden forvet arayışlarına soktu.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında da istediği ancak Spartak Moskova'da kalmayı seçen Keita Balde'yi gündemine aldı.

Balde, sezon başında Cagliari'nin küme düşmesiyle Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye gelmesi gibi Rusya'nın Spartak Moskova ekibine transfer olmuştu.

Daha önce Lazio'dan 30 milyon euro'ya Monaco'ya transfer olan Senegalli oyuncunun en büyük özelliği Cenk Tosun gibi kanat forveti olarak da oynayabilmesi.

Profesyonel kulüp kariyerinde 315 maça çıkan Senegalli yıldız, bu periyotta 82 gol atarken, 44 de asist yapmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti ve CHP karşı karşıya! İsmail Saymaz: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Teröristbaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan her fırsatta vuruyor!
Başörtüsü düşmanlığı yaptı, sosyal medyada tepki çekti: Başörtüsü onurumuzdur
Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı! Japon atasözüyle gönderme
Üniversiteye giriş sınavları kaldırılacak mı? YÖK Başkanı açıkladı: Cumhurbaşkanı talimat verirse çalışma yaparız
Onu sana yedirmem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye Ömer’e ağladı
Siyasi zombilik ve gençler
ABD’ye göz hizasından bakmak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Keita Balde hamlesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA