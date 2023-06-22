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Giriş Tarihi: 22.6.2023 12:36

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun yıldızına göz dikti!

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun yıldızına göz dikti!

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon yarışmacı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Jose Mourinho'nun Roma'da istemediği genç savunmacıyı gözüne kestirdiği iddia edildi.

Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarının yanı sıra transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç'un yönettiği transfer sürecinde bir yıldızı daha gözüne kestirdi.

RYAN KENT'TEN 4 YILLIK İMZA
Fenerbahçe'de gelecek sezon için ilk hamle sol kanat pozisyonuna yapıldı. Sarı-lacivertliler, Rangers'tan ayrılan Ryan Kent ile 4 yıllık ön anlaşma imzaladı. 26 yaşındaki sol kanat için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi.

Transfer ve tescil döneminin başlamasının ardından Ryan Kent'le resmi sözleşme imzalayacak Fenerbahçe'nin yeni yeteneği geçtiğimiz sezon 44 maçta oynadı. Ryan Kent, 2022-2023 sezonunu 3 gol ve 10 asistle tamamladı.

ROMA'DAN KUMBULLA GÜNDEMDE
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Roma forması giyen 23 yaşındaki stoper Marash Kumbulla'nın peşine düştü. Sarı-lacivertlilerin, genç stoperin menajeri ile temas kurduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ile Marash Kumbulla'nın menajeri arasındaki görüşmelerde maaliyet araştırması yapıldığı aktarıldı. Arnavut futbolcunun, Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmedeği belirtildi.

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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun yıldızına göz dikti!
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