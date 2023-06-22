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Giriş Tarihi: 22.6.2023 21:59

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat canlı yayında açıkladı! Mauro Icardi'nin reddettiği teklif...

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat canlı yayında açıkladı! Mauro Icardi’nin reddettiği teklif...

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, A Spor'a konuk oldu. Canlı yayında çarpıcı açıklamalara imza atan Polat, Mauro Icardi'nin reddettiği transfer teklifini de açıkladı.

Galatasaray kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılıların en büyük rakibi ise Suudi Arabistan takımları.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Icardi'ye Suudi Arabistan'dan 25 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıkladı.

A Spor'a konuşan Polat, "Icardi'ye Suudi Arabistan'dan 25 milyon dolar teklif gelmiş. Kabul etmemiş. Ancak teklif 35'e çıkarsa bilemiyorum. Ailesi var. Yaşam koşulları da önemli faktörler. Bilemiyorum. İnşallah kalır." dedi.

Adnan Polat: "Futbolcu kaçırmak çok güzeldi. Çok futbolcu kaçırdık. Adam kaçıran ekibimiz vardı, onları kaçırtıyorduk. Ya Marmara'da bir teknede tutuyorduk ya da bir apartmanın en üst katında. Sözleşme imzalanana kadar denizde açıklarda tutuyorduk."

Adnan Polat: "Fenerbahçe ile düşman değiliz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rekabetleri olmasa, futbol böyle güzel olmaz. Aziz Yıldırım ile beraber çok işler yaptık. Yayın hakları gibi... Biz düşman değiliz. Zaman zaman provoke edici laflar ettik ama kötü niyetli değildik. Biz her zaman beraber oturur, konuşurduk. Şu an öyle bir görüntü görmüyorum. Aslında şu an olan durum anormal."

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Galatasaray eski başkanı Adnan Polat canlı yayında açıkladı! Mauro Icardi'nin reddettiği teklif...
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