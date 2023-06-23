Arda Güler için El Clasico!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un üç saat süren ilk görüşmede ikna edemediği Arda Güler, Avrupa'ya gitmekte kararlı. Arda ve ailesi düşünmek için süre isterken taraflar kısa süre içerisinde ikinci kez bir araya gelecek.F.Bahçeli futbolcuyabenzetmesi yapılan haberde, Real Madrid'in, genç yıldızı transfer etmesi durumunda ilk etapta kulübün ikinci takımı olan Castilla'da oynatmak istediği ve zamanla birinci takıma yükseltmeyi hedeflediği yazıldı.için önemli bir çaba harcayacağı aktarıldı.Erling Haaland, Marco Verratti, Paul Pogba gibi dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Fenerbahçe'nin ikna etmek için yoğun çaba harcadığı Arda Güler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 18 yaşındaki oyuncunun da listeye girdiği Golden Boy adaylarının açıklandığı törende konuşan Pimenta,yorumunu yaptı.Fenerbahçe voleybol takımının kaptanı Eda Erdem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Arda'ya seslendi. Erdem, "Herkesin hayatta planları değişir elbette ama çubuklu giyen her sporcunun bu mutluluğu yaşamasını isterim. Bugün doğum günüm, bir mum dileğim de sana gelsin. Nereye gidersen git, evlat oldun bir kere; ama yine deifadelerini kullandı.