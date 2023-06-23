Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş ve transfer açıklaması! "Zamanı geldiğinde futbolu..."

İskoçya'nın Rangers takımında oynayan Rıdvan Yılmaz, kariyer planlaması ve İskoçya'daki günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"RANGERS'TA TESİSTE KALMA DURUMU YOK"

"İskoçya'da tek başıma yaşıyorum. Evi temizleme konusunda kendimi geliştirdim. Orada tesiste kalma gibi bir durum yok. Maç günlerinden kamp yok. Maçtan üç saat önce statta toplanıp, yemeğimizi yiyoruz ve maça çıkıyoruz."

"CELTIC MAÇINDA TARAFTAR İNANILMAZDI"

"Çok derbide oynadım ama Celtic maçında taraftarla inanılmazdı. Oyuncular inanılmaz çalışmayı seviyorlar. İlk gittiğimde fiziksel olarak hazır değildim. 62 kilo gittim oraya. 65 kilo olunca fiziğimi geliştireceğimi söylediler. Orada çalışmadığın zaman göze batıyorsun. Orada bana belli bir program verdiler ve onu uyguladım."

"İSKOÇYA LİGİ, FİZİKSEL OLARAK SÜPER LİG'DEN İYİ"

"Türkiye Ligi'ne göre İskoçya'da fizik kalite daha yukarıda. Fiziksel olarak bizden çok kuvvetliler. Antrenmanlar da maçlar da çok sert geçiyor. Kuvvet çok farkı bir seviyede orada."



"VAN BRONCKHORST İLE ARKADAŞ GİBİYDİK"

"Giovanni van Bronckhorst ile daha arkadaş gibiydik. Şakalaşırdı bizlerle. Şimdi hocamız Michael Beale ise biraz daha ciddi. Sağolsun bana son 5 maçta şans verdi."

"MASUAKU'DAN HERKES MEMNUN"

"Arthur Masuaku iyi bir oyuncu. Kariyerli bir futbolcu, Premier Lig'de oynamış. İzlediğim, gördüğüm kadarıyla herkes mutlu kendisinden."

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Şu anda planlarımın arasında Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Çok büyük konuşmamak lazım ama gerçekten şu anda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Zamanı geldiğinde futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim"