Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş ve transfer açıklaması! "Zamanı geldiğinde futbolu..."
Giriş Tarihi: 23.6.2023 11:23 Son Güncelleme: 23.6.2023 11:25

Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş ve transfer açıklaması! "Zamanı geldiğinde futbolu..."

Rıdvan Yılmaz’dan Beşiktaş ve transfer açıklaması! Zamanı geldiğinde futbolu...

İskoç takımı Rangers'ın Türk sol beki Rıdvan Yılmaz, eski takımı Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt verdi. Yılmaz, "Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Zamanı geldiğinde futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim" dedi.

İskoçya'nın Rangers takımında oynayan Rıdvan Yılmaz, kariyer planlaması ve İskoçya'daki günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"RANGERS'TA TESİSTE KALMA DURUMU YOK"
"İskoçya'da tek başıma yaşıyorum. Evi temizleme konusunda kendimi geliştirdim. Orada tesiste kalma gibi bir durum yok. Maç günlerinden kamp yok. Maçtan üç saat önce statta toplanıp, yemeğimizi yiyoruz ve maça çıkıyoruz."

"CELTIC MAÇINDA TARAFTAR İNANILMAZDI"
"Çok derbide oynadım ama Celtic maçında taraftarla inanılmazdı. Oyuncular inanılmaz çalışmayı seviyorlar. İlk gittiğimde fiziksel olarak hazır değildim. 62 kilo gittim oraya. 65 kilo olunca fiziğimi geliştireceğimi söylediler. Orada çalışmadığın zaman göze batıyorsun. Orada bana belli bir program verdiler ve onu uyguladım."

"İSKOÇYA LİGİ, FİZİKSEL OLARAK SÜPER LİG'DEN İYİ"
"Türkiye Ligi'ne göre İskoçya'da fizik kalite daha yukarıda. Fiziksel olarak bizden çok kuvvetliler. Antrenmanlar da maçlar da çok sert geçiyor. Kuvvet çok farkı bir seviyede orada."


"VAN BRONCKHORST İLE ARKADAŞ GİBİYDİK"
"Giovanni van Bronckhorst ile daha arkadaş gibiydik. Şakalaşırdı bizlerle. Şimdi hocamız Michael Beale ise biraz daha ciddi. Sağolsun bana son 5 maçta şans verdi."

"MASUAKU'DAN HERKES MEMNUN"
"Arthur Masuaku iyi bir oyuncu. Kariyerli bir futbolcu, Premier Lig'de oynamış. İzlediğim, gördüğüm kadarıyla herkes mutlu kendisinden."

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
"Şu anda planlarımın arasında Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Çok büyük konuşmamak lazım ama gerçekten şu anda Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Zamanı geldiğinde futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim"

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na rest: Şirketler partilerden ayrıdır, Ekrem bey görevine devam edecek
İmamoğlu’nun CHP’yle imtihanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tek yatırımcılı en büyük santral havadan böyle görüntülendi
Diş macunu tüpten çıktı
Trump’ın durumu ciddi!
Son dakika: Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi: Başkaldırıyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş ve transfer açıklaması! "Zamanı geldiğinde futbolu..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA