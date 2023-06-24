214 milyonluk Ali Sami Yen teklifi

Galatasaray’a, eski başkan yardımcısı avukat Rezan Epözdemir’den nefes aldıracak dev sponsorluk önerisi. Aslantepe için 3 yıllık toplam 214 milyon 500 bin TL'lik teklif, kulübe ve Divan Kurulu Başkanlığı'na iletildi. Epözdemir, stadın isminin ise 'Ali Sami Yen' olmasını talep etti
Galatasaray, stadı için yeni bir sponsor ararken, sarıkırmızılıların eski başkan yardımcısı hukukçu Rezan Epözdemir, sürpriz bir teklifte bulundu. Epözdemir, 12 Kasım 2021tarihli mevcut stat isimsponsorluğu anlaşmasındakibedellerin yüzde 30 artırılmışhalini noter onaylı dilekçeyle kulübe tebliğ etti. 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarını kapsayan ve NEF ile yapılan anlaşmadaki sponsorluk bedellerini yüzde 30 artırarak toplamda214 milyon 500 bin TL ödemeyiteklif eden Epözdemir, stadın isminin ise 'Ali Sami Yen Stadı' olarak değiştirilmesini talep etti.
'EN FAZLA YAKIŞAN İSİM BUDUR'
Epözdemir, "Galatasaray, kökleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. İşbu sebeple Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan 'Ali Sami Yen' ismidir" ifadelerini kullandı. Hazırlanan ilgili teklif, kulübe ve GalatasarayDivan Kurulu Başkanlığına tebliğ edildi.