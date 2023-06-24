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Giriş Tarihi: 24.6.2023

214 milyonluk Ali Sami Yen teklifi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
214 milyonluk Ali Sami Yen teklifi

Galatasaray’a, eski başkan yardımcısı avukat Rezan Epözdemir’den nefes aldıracak dev sponsorluk önerisi. Aslantepe için 3 yıllık toplam 214 milyon 500 bin TL'lik teklif, kulübe ve Divan Kurulu Başkanlığı'na iletildi. Epözdemir, stadın isminin ise 'Ali Sami Yen' olmasını talep etti

Galatasaray, stadı için yeni bir sponsor ararken, sarıkırmızılıların eski başkan yardımcısı hukukçu Rezan Epözdemir, sürpriz bir teklifte bulundu. Epözdemir, 12 Kasım 2021 tarihli mevcut stat isim sponsorluğu anlaşmasındaki bedellerin yüzde 30 artırılmış halini noter onaylı dilekçeyle kulübe tebliğ etti. 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarını kapsayan ve NEF ile yapılan anlaşmadaki sponsorluk bedellerini yüzde 30 artırarak toplamda 214 milyon 500 bin TL ödemeyi teklif eden Epözdemir, stadın isminin ise 'Ali Sami Yen Stadı' olarak değiştirilmesini talep etti.

'EN FAZLA YAKIŞAN İSİM BUDUR'
Epözdemir, "Galatasaray, kökleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. İşbu sebeple Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan 'Ali Sami Yen' ismidir" ifadelerini kullandı. Hazırlanan ilgili teklif, kulübe ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına tebliğ edildi.

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214 milyonluk Ali Sami Yen teklifi
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