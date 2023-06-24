214 milyonluk Ali Sami Yen teklifi

Galatasaray, stadı için yeni bir sponsor ararken, sarıkırmızılıların eski başkan yardımcısı hukukçu Rezan Epözdemir, sürpriz bir teklifte bulundu. Epözdemir,noter onaylı dilekçeyle kulübe tebliğ etti. 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarını kapsayan ve NEF ile yapılan anlaşmadaki sponsorluk bedellerini yüzde 30 artırarakEpözdemir, stadın isminin ise 'Ali Sami Yen Stadı' olarak değiştirilmesini talep etti.Epözdemir, "Galatasaray, kökleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. İşbu sebeple Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan 'Ali Sami Yen' ismidir" ifadelerini kullandı. Hazırlanan ilgili teklif,tebliğ edildi.