Adana Demir’in yeni hocası Bilic

Montella ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Hırvat hocayla anlaştı
İtalyan Vincenzo Montella ile yollarını ayıran ve hoca arayışlarını sürdüren Adana Demirspor sona yaklaştı. Tecrübeli bir teknik adamı takımın başına getirmek isteyen MaviŞimşekler tanıdık bir isme yöneldi: Slevan Bilic… 54 yaşındaki teknikadamla bir süredir görüşen AdanaDemirspor, Bilic ile her konuda anlaştı. Son detayların da masaya yatırılmasının ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi. 2013 ile 2015 yıllarıarasında Beşiktaş'ı da çalıştıranSlaven Bilic, son olarak Watford'dagörev yapmıştı. Deneyimli teknik direktör, Eylül 2022'den beri boştaydı.
1.95
İki sezon Beşiktaş'ta görev yapan Slaven Bilic, 65 lig maçında 37 galibiyet, 16 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 1.95 puan ortalaması yakaladı.