Adana Demir’in yeni hocası Bilic

İtalyan Vincenzo Montella ile yollarını ayıran ve hoca arayışlarını sürdüren Adana Demirspor sona yaklaştı. Tecrübeli bir teknik adamı takımın başına getirmek isteyen MaviŞimşekler tanıdık bir isme yöneldi: Slevan Bilic…Son detayların da masaya yatırılmasının ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.Deneyimli teknik direktör, Eylül 2022'den beri boştaydı.İki sezon Beşiktaş'ta görev yapan Slaven Bilic, 65 lig maçında 37 galibiyet, 16 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 1.95 puan ortalaması yakaladı.