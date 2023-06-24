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Giriş Tarihi: 24.6.2023 10:53

Adana Demirspor’un yeni hocası Slaven Bilic

SPOR SERVİSİ
Adana Demirspor’un yeni hocası Slaven Bilic

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Hırvat hoca Slaven Bilic ile anlaştı.

İtalyan Vincenzo Montella ile yollarını ayıran ve hoca arayışlarını sürdüren Adana Demirspor sona yaklaştı. Tecrübeli bir teknik adamı takımın başına getirmek isteyen MaviŞimşekler tanıdık bir isme yöneldi: Slevan Bilic…

54 yaşındaki teknik adamla bir süredir görüşen Adana Demirspor, Bilic ile her konuda anlaştı. Son detayların da masaya yatırılmasının ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi. 2013 ile 2015 yılları arasında Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, son olarak Watford'da görev yapmıştı.

Deneyimli teknik direktör, Eylül 2022'den beri boştaydı. İki sezon Beşiktaş'ta görev yapan Slaven Bilic, 65 lig maçında 37 galibiyet, 16 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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Adana Demirspor’un yeni hocası Slaven Bilic
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