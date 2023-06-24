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Giriş Tarihi: 24.6.2023 13:57

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muleka, Arabistan'a gidiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muleka, Arabistan’a gidiyor

Beşiktaş geçtiğimiz yıl transfer ettiği Jackson Muleka ile yolları ayırmayı istiyor. Muleka ile Arabistan takımlarının ilgilendiği öne sürüldü.

Gelecek sezon kapsamında yeniden yapılanmaya gidecek Beşiktaş'ta adaylar belli olmaya başladı. Beşiktaş geçen sezonun başında Standart Liege'den 3 milyon 350 bin Euro karşılığında alınan Jackson Muleka ile yolları ayırmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncu performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Hem Valerien Ismael hem de Şenol Güneş'in sisteminde uyum sağlamakta zorlanan Muleka için ayrılık ihtimali iyice güçlendi. Arap Yarımadası'ndan teklifler alan oyuncu için yönetim, 4.5 milyon Euro talep ediyor.

Suudi Arabistan'dan 2-3 takımdan teklif alan Jackson Muleka'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Jackson Muleka bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı. (Akşam)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muleka, Arabistan'a gidiyor
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