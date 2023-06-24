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Giriş Tarihi: 24.6.2023 13:53

GALATASARAY HABERLERİ: Forvete son aday Raul Jimenez

GALATASARAY HABERLERİ: Forvete son aday Raul Jimenez

Mauro Icardi dışında yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray için Raul Jimenez iddiası geldi.

Meksika'dan Soy Futbol'un haberine göre; Galatasaray'ın Raul Jimenez ile ilgilendiği belirtildi. Jimenez'in artık Wolverhampton'un planları arasında yer almadığı ve Meksikalı futbolcuyla ilgilenen takımlardan birinin de Galatasaray olduğu vurgulandı.

CLUB AMERICA DA İLGİLENİYOR
Jimenez'e ayrıca, eski kulübü Club America'nın da takıma geri kazandırmak istediği kaydedildi. Ancak ekonomik koşullar nedeniyle bu transferin Meksika ekibi için zor olduğu aktarıldı. Ayrıca Club America'nın şu an için golcü futbolcuya resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.

MLS'TEN DE İLGİ VAR
Öte yandan 32 yaşındaki futbolcu ayrıca MLS'ten ilgi olduğu öne sürüldü. Wolves ile sözleşmesi bir yıl daha devam eden Jimenez'in geleceğine karar vermesi gerektiğinin altı çizildi. Jimenez'in, İngiliz ekibinde kalmaya karar vermesi durumunda süre bulamama riskinin de olduğu kaydedildi. Raul Jimenez'in adı Türkiye'den daha önce de Beşiktaş ile anılmıştı. Geçtiğimiz sezon Wolverhampton'da 20 maçta süre bulan Raul Jimenez, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Forvete son aday Raul Jimenez
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