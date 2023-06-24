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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Kimse yoksa ben adayım!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kimse yoksa ben adayım!

F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, cevabı büyük merak konusu olan o açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir çok güçsüz. Ali Bey'e tavsiyem, güvenoyu alacağı kongre yapmasıdır. Kimse çıkmazsa ben adayım. Her zaman hazırım, param da var. Mesele F.Bahçe'yi toparlamak" "FETÖ'cü, hocacı, F.Bahçe'den maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa, ben aday olurum. Bunlar bu kulübe giremezler"

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım dün Beylerbeyi'nde bir otelde basının karşısına çıktı ve sarı-lacivertli kulübün gündemini değerlendirdi. En çok merak edilen 'Başkan adayı olup olmayacağı' sorusuna da yanıt verdi. İşte o açıklamalar: Fenerbahçe yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok. Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. Benim yönetimimde mesaj verecek, kavga edecek güçlü insanlar vardı. Bu yüzden kongre çağrısı yaptım. Ali Bey'e acilen tavsiyem, güvenoyu alacağı kongre yapmasıdır. 2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır. F.Bahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. 'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Camia tehdit edilemez. Bu camia büyüktür ve büyüklüğünü ummadığınız anda gösterir. Ya kongre yap, güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bunu böyle bil. 'Aday çıksın yaparım' diyerek hem Fenerbahçe'yi hem de kendini küçültüyorsun.

'GÖNLÜMDEN GEÇEN MURAT ÜLKER'DİR'
FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa, ben aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez. Burada işleri yok. Kimse çıkmazsa ben adayım, her zaman hazırım. Param da var. Mesele Fenerbahçe'yi toparlamak. Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçenlerden biri Murat Ülker'dir. Ama onun vereceği karardır. Aday olursa var gücümle desteklerim. Benim Nihat Özdemir ile görüştüğüm söyleniyor ancak onun başkan olma ihtimali yok, kulüpten istifa etti. Bizim bildiğimiz Nihat Bey aday olamaz. Kulüp üyeliğinden istifa etti. Olsa desteklerim elbette. Ferit Şahenk ismi de geçiyor ancak kendisiyle 6 aydır hiç görüşmedim. O da aday olursa, karar verirse yine desteklerim.

ARDA'YI TUT, GELECEĞİ KUR
Geçen söyledim, yine tavsiye veriyorum: Arda'yı tut, yanına Kuytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hooijdonklar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur. 80 oyuncu almış, 10 taneye yakın antrenör gelmiş 5 yılda. Yazık!.. Fenerbahçe borç batağında ve bunu onlar yaptı. Sol bek (Oosterwolde) ve Samet Akaydın'ı aldılar. Başka transfer yaptılarsa, onların ödemesi var. Dzeko iyi oyuncu, inşallah Fenerbahçe'ye faydalı olur. Takip etmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Ben 'Benzema'yı al' derken git onu al anlamında demedim. Onun gibi oyuncuları al dedim.

SİYASETLE KAVGA ETME HAKKI YOK!
F.Bahçe'nin siyaset ile kavga etmeye hakkı yok. Daima onlarla iyi geçinmelisiniz. 3 Temmuz ile birlikte ekonomik olarak büyük darbe aldık. Bunu en iyi bilenlerden biri Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bu kayıpları telafi etmek için yardım edecek en önemli isim de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Her gittiğimde bir şeyler için izin istedik, yardım etti. Uğur Dündar televizyonu bırakacağım dediği için Divan Başkanlığını destekledik. Geldiğimiz noktada kulüpte siyaset arttı. Ayrıştırmaya girerseniz bu ülkeye sıçrar. Ayrıca Nihat Özdemir kimdir? Fenerbahçe ikinci başkanı, en az 15 yıl. Sonra ne oldu; TFF Başkanı... Sen Nihat Özdemir'le niye kavga ediyorsun. Aynı yönetimde mücadele ettiniz. Hata da yapsa akşam evine ya da sabah TFF'ye gidip 'Böyle yanlışlar var. Olmamasını sağla' diyeceksin. Sen saldırırsan o da bir şeye karışmaz.

GÖNLÜMDEKİ İSİM MOURİNHO
Eski başkana Fenerbahçe'deki teknik direktör belirsizliği ve gönlündeki isim sorulduğunda gülerek "Mourinho" dedi. Ardından ekledi: "Şaka bir yana ben buna karışamam. Yönetim karar verecek, biz de saygı duyacağız. Kimi seçerlerse seçsinler sorumluluk onların, hesabı onlar verecek." Hoca adaylarından İsmail Kartal'ın hacca gittiği hatırlatıldığında ise "Bize de dua etsin. İhtiyacımız var" yorumu yaptı.

BORCU SIFIRLAYACAĞIM
Aziz Yıldırım, tahta başına geçip tüm hesapları tek tek açıklarken şunları söyledi: "Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Ailemle, işimle uğraşayım. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı. Mal varlıklarını toplasınlar, bu değerler üzerinden satışa çıkarsınlar. Ben hepsini alacağım. Sıfırlayacağım, Fenerbahçe'nin borcunu.

SATMIŞLAR YEMİŞLER!
Fenerium'un değeri 50 milyon dolar. Topuk Yaylası'nın değeri 50 milyon dolar. 550 dönümden fazla arsa var. Villaları, evleri satmışlar yemişler. Bunların toplam değeri 458 milyon dolar. Genel Kurul'dan onay alsın, hepsine operasyon yapacağım. Ben 3 milyar TL borç bıraktım. Şu anki borç 7.6 milyar TL. Ama isteyen ile iddiaya girerim 11.5 milyar TL kesin borç var. F.Bahçe borç batağında ve bunu onlar yaptı. Ben stat yaptığım için borçlandım. Onu da yapmasam şimdi nasıl gelir elde edeceklerdi merak ediyorum.

TELEVİZYON YANLIŞ YAZIYOR DİYORUM!
F.Bahçe kaybettiğinde çocuklarının üzüldüğünü anlatan Yıldırım şunları söyledi: "Maç seyrediyorlar. Orada 0-2 yazıyor. Malum maç... Soruyor bana 'Fenerbahçe galip' diyorum. 'Baba 0-2 yazıyor' diyor. 'Televizyon yanlış yazıyor' diyorum. Geldiğimiz durum bu. Biz 4 sene şampiyon yapamadık ama mahkemelerde uğraşıyorduk. FETÖ ile mücadele ettik. Devleti ele geçirmek için kurulan örgüte karşı mücadele verdik."

F.BAHÇE 'KOÇSPOR' OLDU
Eski başkan, Ali Koç'un kendi şirketlerini kulübe sponsor yapması ile ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, 'Koçspor' oldu. Başkası başkan olduğunda bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'nin geleceğini kararttınız. Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk. Şimdi ne alıyoruz, sponsorların bedeli ne? Bilen var mı, ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri vergiden düşer. 'Koç Grubu'ndan Allah razı olsun para veriyor' diye bakmayalım. Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış, bunlar çok yanlış. Kendisine de zarar veriyor.

GELEN TİTRİYORDU
Ali Koç'a Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı acilen bırakması ve kulübün içine dönmesi çağrısında bulunan Aziz Yıldırım, taraftara da "Bölünmeyin, bir tane Fenerbahçe var" dedi. Yıldırım, Kadıköy ruhunun kaybedilmesini ise "G.Saray'la oynarken bugün bizim bayramımız derdik. Bir hafta önce konuşmaya başlardık. Herkes konsantre olurdu. Gelen titrerdi. Geçenlerde G.Saray'da oynayan futbolu bırakmış bir kardeşimiz dedi ki, "Alex'i, Anelka'yı gördüğümüzde ayaklarımız titrerdi." Şimdi statta birlik yok. Kimin girdiği belli değil.

ANALİZ / MURAT ÖZBOSTAN
SEÇİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Toplantının analizini madde madde yapalım: 1- Ali Koç'a meydan okudu; 'Ne olursa olsun kongreye gitmelisin' mesajını çok net bir şekilde verdi. 'Karşına bir aday çıkmazsa ben aday olurum' diyerek de başkanlığa yeşil ışık yattı. Bu en flaşıydı. 2- Ali Koç'a oy veren insanlara seslendi; 'Neden icraatlarını eleştirmiyorsunuz, neden verdiğiniz oya sahip çıkmıyorsunuz. İllaki ben mi bir şeyler söylemeliyim' diyerek camiaya sitemde bulundu. 3- Şartlar ne olursa olsun kulübe sahip çıkacağını vurguladı. Mali kongredeki rakamlarla Aziz Bey'in rakamları arasında farklılık var. Ali Koç bunu açıklamalı. 4- Ali Koç ve yönetiminin başarısız olduklarının altını çize çize vurguladı. Özellikle Koç yönetimindeki isimlerin yetersiz olmasından dolayı Fenerbahçe'nin itibar kaybettiğini söyledi. 5- Fenerbahçe yönetiminde Ali Koç'tan maaş alan insanların olduğunu iddia etti. Bu ağır bir iddia. 6- Arda Güler'in gitmesine müsaade edersen camia bunu affetmez mesajını verdi. 7- Medyayı suçladı. Özellikle büyük bir kesimi Ali Koç'un gazetecileri olarak lanse etti, onların olumsuz hiçbir şey yazmadıklarını ve sormadıklarını söyledi. (Ne yazık ki böyle bir kesim var) 8- Kendi firmalarının dışında neden Fenerbahçe'ye sponsor bulamadığının, bulunamadığının altını çizdi. 9- 'Parti yönetmiyorsun, kulüp yönetiyorsun, politikayı bırak' dedi.
SONUÇ: Bir meydan okumada bulundu. Bundan sonraki gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz ve ne olacak göreceğiz.

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