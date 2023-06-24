Kimse yoksa ben adayım!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım dün Beylerbeyi'nde bir otelde basının karşısına çıktı ve sarı-lacivertli kulübün gündemini değerlendirdi. En çok merak edilensorusuna da yanıt verdi.Fenerbahçe yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok. Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez.Ali Bey'e acilen tavsiyem, güvenoyu alacağı kongre yapmasıdır.'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Camia tehdit edilemez.Ya kongre yap, güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bunu böyle bil. 'Aday çıksın yaparım' diyerek hem Fenerbahçe'yi hem de kendini küçültüyorsun.FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa, ben aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez. Burada işleri yok. Kimse çıkmazsa ben adayım, her zaman hazırım. Param da var. Mesele Fenerbahçe'yi toparlamak.Ama onun vereceği karardır. Aday olursa var gücümle desteklerim.Bizim bildiğimiz Nihat Bey aday olamaz. Kulüp üyeliğinden istifa etti. Olsa desteklerim elbette.O da aday olursa, karar verirse yine desteklerim.Geçen söyledim, yine tavsiye veriyorum:80 oyuncualmış, 10 taneye yakın antrenör gelmiş 5 yılda. Yazık!..Fenerbahçe borç batağında ve bunu onlar yaptı. Sol bek(Oosterwolde) ve Samet Akaydın'ı aldılar. Başka transferyaptılarsa, onların ödemesi var.Takip etmediğim için birşey söyleyemiyorum. Ben 'Benzema'yı al' derken git onu alanlamında demedim. Onun gibi oyuncuları al dedim.F.Bahçe'ninsiyaset ile kavga etmeye hakkı yok. Daima onlarla iyi geçinmelisiniz.Bunu en iyi bilenlerden biri Sayın Cumhurbaşkanı'dır.Her gittiğimde bir şeyler için izin istedik, yardım etti.Ayrıca Nihat Özdemir kimdir? Fenerbahçe ikinci başkanı, en az 15 yıl. Sonra ne oldu; TFF Başkanı... Sen Nihat Özdemir'le niye kavga ediyorsun. Aynı yönetimde mücadele ettiniz. Hata da yapsa akşam evine ya da sabah TFF'ye gidip 'Böyle yanlışlar var. Olmamasını sağla' diyeceksin.Eski başkana Fenerbahçe'deki teknik direktör belirsizliği ve gönlündeki isim sorulduğunda gülerekdedi. Ardından ekledi: "Şaka bir yana ben buna karışamam.Hoca adaylarından İsmail Kartal'ın hacca gittiği hatırlatıldığında ise "Bize de dua etsin. İhtiyacımız var" yorumu yaptı.Aziz Yıldırım, tahta başına geçip tüm hesapları tek tek açıklarken şunları söyledi: "Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Ailemle, işimle uğraşayım. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı. Mal varlıklarını toplasınlar, bu değerler üzerinden satışa çıkarsınlar. Ben hepsini alacağım. Sıfırlayacağım, Fenerbahçe'nin borcunu.Fenerium'un değeri 50 milyon dolar. Topuk Yaylası'nın değeri 50 milyon dolar. 550 dönümden fazla arsa var.Genel Kurul'dan onay alsın, hepsine operasyon yapacağım.F.Bahçe borç batağında ve bunu onlar yaptı.merak ediyorum.F.Bahçe kaybettiğinde çocuklarının üzüldüğünü anlatan Yıldırım şunları söyledi: "Maç seyrediyorlar. Orada 0-2 yazıyor. Malum maç... Soruyor bana 'Fenerbahçe galip' diyorum. 'Baba 0-2 yazıyor' diyor. 'Televizyon yanlış yazıyor' diyorum. Geldiğimiz durum bu. Biz 4 sene şampiyon yapamadık ama mahkemelerde uğraşıyorduk. FETÖ ile mücadele ettik. Devleti ele geçirmek için kurulan örgüte karşı mücadele verdik."Eski başkan, Ali Koç'un kendi şirketlerini kulübe sponsor yapması ile ilgili şunları söyledi:Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk. Şimdi ne alıyoruz, sponsorların bedeli ne? Bilen var mı, ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri vergiden düşer.Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış, bunlar çok yanlış. Kendisine de zarar veriyor.Aziz Yıldırım, taraftaradadedi. Yıldırım, Kadıköy ruhununkaybedilmesini iseGeçenlerdeG.Saray'da oynayan futbolu bırakmış birkardeşimiz dedi ki,Şimdistatta birlik yok. Kimin girdiği belli değil.Toplantının analizini madde madde yapalım:meydan okudu; 'Ne olursa olsun kongreye gitmelisin' mesajını çok net bir şekilde verdi. 'Karşına bir aday çıkmazsa ben aday olurum' diyerek de başkanlığa yeşil ışık yattı. Bu en flaşıydı.oy veren insanlara seslendi; 'Neden icraatlarını eleştirmiyorsunuz, neden verdiğiniz oya sahip çıkmıyorsunuz. İllaki ben mi bir şeyler söylemeliyim' diyerek camiaya sitemde bulundu.ne olursa olsun kulübe sahip çıkacağını vurguladı. Mali kongredeki rakamlarla Aziz Bey'in rakamları arasında farklılık var. Ali Koç bunu açıklamalı.ve yönetiminin başarısız olduklarının altını çize çize vurguladı. Özellikle Koç yönetimindeki isimlerin yetersiz olmasından dolayı Fenerbahçe'nin itibar kaybettiğini söyledi.yönetiminde Ali Koç'tan maaş alan insanların olduğunu iddia etti. Bu ağır bir iddia.'in gitmesine müsaade edersen camia bunu affetmez mesajını verdi.suçladı. Özellikle büyük bir kesimi Ali Koç'un gazetecileri olarak lanse etti, onların olumsuz hiçbir şey yazmadıklarını ve sormadıklarını söyledi. (Ne yazık ki böyle bir kesim var)firmalarının dışında neden Fenerbahçe'ye sponsor bulamadığının, bulunamadığının altını çizdi.yönetmiyorsun, kulüp yönetiyorsun, politikayı bırak' dedi.Bir meydan okumada bulundu. Bundan sonraki gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz ve ne olacak göreceğiz.