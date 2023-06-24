Kimse yoksa ben adayım!

F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, cevabı büyük merak konusu olan o açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir çok güçsüz. Ali Bey'e tavsiyem, güvenoyu alacağı kongre yapmasıdır. Kimse çıkmazsa ben adayım. Her zaman hazırım, param da var. Mesele F.Bahçe'yi toparlamak" "FETÖ'cü, hocacı, F.Bahçe'den maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa, ben aday olurum. Bunlar bu kulübe giremezler"
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım dün Beylerbeyi'nde bir otelde basının karşısına çıktı ve sarı-lacivertli kulübün gündemini değerlendirdi. En çok merak edilen 'Başkan adayı olupolmayacağı' sorusuna da yanıt verdi. İşte oaçıklamalar: Fenerbahçe yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok. Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. Benim yönetimimde mesajverecek, kavga edecek güçlü insanlarvardı. Bu yüzden kongre çağrısı yaptım. Ali Bey'e acilen tavsiyem, güvenoyu alacağı kongre yapmasıdır. 2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır.F.Bahçe hiçbir zaman başkansızkalmaz. 'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Camia tehdit edilemez. Bu camia büyüktürve büyüklüğünü ummadığınız anda gösterir. Ya kongre yap, güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bunu böyle bil. 'Aday çıksın yaparım' diyerek hem Fenerbahçe'yi hem de kendini küçültüyorsun.
'GÖNLÜMDEN GEÇEN MURAT ÜLKER'DİR'
FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa, ben aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez. Burada işleri yok. Kimse çıkmazsa ben adayım, her zaman hazırım. Param da var. Mesele Fenerbahçe'yi toparlamak. Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümdengeçenlerden biri Murat Ülker'dir. Ama onun vereceği karardır. Aday olursa var gücümle desteklerim. Benim Nihat Özdemir ile görüştüğümsöyleniyor ancak onun başkan olma ihtimaliyok, kulüpten istifa etti. Bizim bildiğimiz Nihat Bey aday olamaz. Kulüp üyeliğinden istifa etti. Olsa desteklerim elbette. Ferit Şahenk ismi de geçiyorancak kendisiyle 6 aydır hiç görüşmedim. O da aday olursa, karar verirse yine desteklerim.
ARDA'YI TUT, GELECEĞİ KUR
Geçen söyledim, yine tavsiye veriyorum: Arda'yı tut, yanınaKuytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hooijdonklar gibi yıldızlaral. Fenerbahçe'nin geleceğini kur. 80 oyuncualmış, 10 taneye yakın antrenör gelmiş 5 yılda. Yazık!..Fenerbahçe borç batağında ve bunu onlar yaptı. Sol bek(Oosterwolde) ve Samet Akaydın'ı aldılar. Başka transferyaptılarsa, onların ödemesi var. Dzeko iyi oyuncu, inşallahFenerbahçe'ye faydalı olur. Takip etmediğim için birşey söyleyemiyorum. Ben 'Benzema'yı al' derken git onu alanlamında demedim. Onun gibi oyuncuları al dedim.
SİYASETLE KAVGA ETME HAKKI YOK!
F.Bahçe'ninsiyaset ile kavga etmeye hakkı yok. Daima onlarla iyi geçinmelisiniz. 3 Temmuz ile birlikte ekonomik olarakbüyük darbe aldık. Bunu en iyi bilenlerden biri Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bu kayıplarıtelafi etmek için yardım edecek en önemliisim de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Her gittiğimde bir şeyler için izin istedik, yardım etti. Uğur Dündar televizyonu bırakacağımdediği için Divan Başkanlığını destekledik.Geldiğimiz noktada kulüpte siyaset arttı.Ayrıştırmaya girerseniz bu ülkeye sıçrar. Ayrıca Nihat Özdemir kimdir? Fenerbahçe ikinci başkanı, en az 15 yıl. Sonra ne oldu; TFF Başkanı... Sen Nihat Özdemir'le niye kavga ediyorsun. Aynı yönetimde mücadele ettiniz. Hata da yapsa akşam evine ya da sabah TFF'ye gidip 'Böyle yanlışlar var. Olmamasını sağla' diyeceksin. Sen saldırırsano da bir şeye karışmaz.
GÖNLÜMDEKİ İSİM MOURİNHO
Eski başkana Fenerbahçe'deki teknik direktör belirsizliği ve gönlündeki isim sorulduğunda gülerek "Mourinho" dedi. Ardından ekledi: "Şaka bir yana ben buna karışamam. Yönetim karar verecek, biz de saygı duyacağız.Kimi seçerlerse seçsinler sorumluluk onların,hesabı onlar verecek." Hoca adaylarından İsmail Kartal'ın hacca gittiği hatırlatıldığında ise "Bize de dua etsin. İhtiyacımız var" yorumu yaptı.
BORCU SIFIRLAYACAĞIM
Aziz Yıldırım, tahta başına geçip tüm hesapları tek tek açıklarken şunları söyledi: "Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Ailemle, işimle uğraşayım. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı. Mal varlıklarını toplasınlar, bu değerler üzerinden satışa çıkarsınlar. Ben hepsini alacağım. Sıfırlayacağım, Fenerbahçe'nin borcunu.
SATMIŞLAR YEMİŞLER!
Fenerium'un değeri 50 milyon dolar. Topuk Yaylası'nın değeri 50 milyon dolar. 550 dönümden fazla arsa var. Villaları, evleri satmışlar yemişler.Bunların toplam değeri 458 milyondolar. Genel Kurul'dan onay alsın, hepsine operasyon yapacağım. Ben 3 milyar TLborç bıraktım. Şu anki borç 7.6 milyar TL.Ama isteyen ile iddiaya girerim 11.5 milyarTL kesin borç var. F.Bahçe borç batağında ve bunu onlar yaptı. Ben statyaptığım için borçlandım. Onuda yapmasam şimdi nasıl gelirelde edeceklerdi merak ediyorum.
TELEVİZYON YANLIŞ YAZIYOR DİYORUM!
F.Bahçe kaybettiğinde çocuklarının üzüldüğünü anlatan Yıldırım şunları söyledi: "Maç seyrediyorlar. Orada 0-2 yazıyor. Malum maç... Soruyor bana 'Fenerbahçe galip' diyorum. 'Baba 0-2 yazıyor' diyor. 'Televizyon yanlış yazıyor' diyorum. Geldiğimiz durum bu. Biz 4 sene şampiyon yapamadık ama mahkemelerde uğraşıyorduk. FETÖ ile mücadele ettik. Devleti ele geçirmek için kurulan örgüte karşı mücadele verdik."
F.BAHÇE 'KOÇSPOR' OLDU
Eski başkan, Ali Koç'un kendi şirketlerini kulübe sponsor yapması ile ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz,'Koçspor' oldu. Başkasıbaşkan olduğunda bu sponsorluklardevam edecek mi?Fenerbahçe'nin geleceğinikararttınız. Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk. Şimdi ne alıyoruz, sponsorların bedeli ne? Bilen var mı, ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri vergiden düşer. 'Koç Grubu'ndanAllah razı olsun para veriyor' diyebakmayalım. Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış, bunlar çok yanlış. Kendisine de zarar veriyor.
GELEN TİTRİYORDU
Ali Koç'a Kulüpler BirliğiBaşkanlığı'nı acilen bırakması vekulübün içine dönmesi çağrısındabulunan Aziz Yıldırım, taraftarada "Bölünmeyin, bir tane Fenerbahçevar" dedi. Yıldırım, Kadıköy ruhununkaybedilmesini ise "G.Saray'la oynarkenbugün bizim bayramımız derdik. Bir haftaönce konuşmaya başlardık. Herkes konsantreolurdu. Gelen titrerdi. GeçenlerdeG.Saray'da oynayan futbolu bırakmış birkardeşimiz dedi ki, "Alex'i, Anelka'yı gördüğümüzdeayaklarımız titrerdi." Şimdistatta birlik yok. Kimin girdiği belli değil.
ANALİZ / MURAT ÖZBOSTAN
SEÇİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Toplantının analizini madde madde yapalım: 1- Ali Koç'a meydan okudu; 'Ne olursa olsun kongreye gitmelisin' mesajını çok net bir şekilde verdi. 'Karşına bir aday çıkmazsa ben aday olurum' diyerek de başkanlığa yeşil ışık yattı. Bu en flaşıydı. 2- Ali Koç'a oy veren insanlara seslendi; 'Neden icraatlarını eleştirmiyorsunuz, neden verdiğiniz oya sahip çıkmıyorsunuz. İllaki ben mi bir şeyler söylemeliyim' diyerek camiaya sitemde bulundu. 3- Şartlar ne olursa olsun kulübe sahip çıkacağını vurguladı. Mali kongredeki rakamlarla Aziz Bey'in rakamları arasında farklılık var. Ali Koç bunu açıklamalı. 4- Ali Koç ve yönetiminin başarısız olduklarının altını çize çize vurguladı. Özellikle Koç yönetimindeki isimlerin yetersiz olmasından dolayı Fenerbahçe'nin itibar kaybettiğini söyledi. 5- Fenerbahçe yönetiminde Ali Koç'tan maaş alan insanların olduğunu iddia etti. Bu ağır bir iddia. 6- Arda Güler'in gitmesine müsaade edersen camia bunu affetmez mesajını verdi. 7- Medyayı suçladı. Özellikle büyük bir kesimi Ali Koç'un gazetecileri olarak lanse etti, onların olumsuz hiçbir şey yazmadıklarını ve sormadıklarını söyledi. (Ne yazık ki böyle bir kesim var) 8- Kendi firmalarının dışında neden Fenerbahçe'ye sponsor bulamadığının, bulunamadığının altını çizdi. 9- 'Parti yönetmiyorsun, kulüp yönetiyorsun, politikayı bırak' dedi. SONUÇ: Bir meydan okumada bulundu. Bundan sonraki gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz ve ne olacak göreceğiz.