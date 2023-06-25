Ağlatan tanıtım

Belgesel tadındaki forma reklam filmindeTürkiye'den uzaktaki Trabzonspor sevdalıları başroldeydi. Filmde vatan hasretini, Trabzon sevgisiyle anlatan bordo- mavili taraftarlar, Başkan Ertuğrul Doğan'dan duygu dolu mektupla birlikte gelen formaların sevincini yaşadı. Jest karşısında önce ağladılar, sonra mutluluk gözyaşı döktüler. Mektuptaki şu ifadeler dikkat çekti:Gurbet ellerde tek başına zorlu bir mücadeleye girersen lütfen bu formayı giy,Çünkü bu formalar sadece bizi diğerlerinden ayırmaz, bizi birleştirir.Sevdiklerin, özlediklerin ve memleketin de senin için orada, o armada. Hep hatırla.