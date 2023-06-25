Ağlatan tanıtım

Trabzonspor yeni sezon formalarıyla gönüllere dokundu. Vatanından uzaktaki taraftarlara formalar, Başkan Ertuğrul Doğan imzalı mektupla gönderildi ve duygusal anlar yaşandı
Belgesel tadındaki forma reklam filminde Helsinki'denCape Town'a, Bangkok'tanNew York'a Türkiye'den uzaktaki Trabzonspor sevdalıları başroldeydi. Filmde vatan hasretini, Trabzon sevgisiyle anlatan bordo- mavili taraftarlar, Başkan Ertuğrul Doğan'dan duygu dolu mektupla birlikte gelen formaların sevincini yaşadı. Jest karşısında önce ağladılar, sonra mutluluk gözyaşı döktüler. Mektuptaki şu ifadeler dikkat çekti: "Uzaklardayaşadığın için hasret ne demek en iyisen bilirsin. Gurbet ellerde tek başına zorlu bir mücadeleye girersen lütfen bu formayı giy, kendini yalnız hissedersenmemleketin sesine,annenin sesine ve sevdiklerininyüzüne özlem duyarsan yine buformayı giy. Çünkü bu formalar sadece bizi diğerlerinden ayırmaz, bizi birleştirir. Lütfen unutma bu formadakiarma neredeyse, sen sevdikleriniçin oradasınız. Sevdiklerin, özlediklerin ve memleketin de senin için orada, o armada. Hep hatırla. Bu forma üstümüzdeoldukça bize her yer Trabzon."