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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Ağlatan tanıtım

ÇAĞDAŞ HALICI
Ağlatan tanıtım

Trabzonspor yeni sezon formalarıyla gönüllere dokundu. Vatanından uzaktaki taraftarlara formalar, Başkan Ertuğrul Doğan imzalı mektupla gönderildi ve duygusal anlar yaşandı

Belgesel tadındaki forma reklam filminde Helsinki'den Cape Town'a, Bangkok'tan New York'a Türkiye'den uzaktaki Trabzonspor sevdalıları başroldeydi. Filmde vatan hasretini, Trabzon sevgisiyle anlatan bordo- mavili taraftarlar, Başkan Ertuğrul Doğan'dan duygu dolu mektupla birlikte gelen formaların sevincini yaşadı. Jest karşısında önce ağladılar, sonra mutluluk gözyaşı döktüler. Mektuptaki şu ifadeler dikkat çekti: "Uzaklarda yaşadığın için hasret ne demek en iyi sen bilirsin. Gurbet ellerde tek başına zorlu bir mücadeleye girersen lütfen bu formayı giy, kendini yalnız hissedersen memleketin sesine, annenin sesine ve sevdiklerinin yüzüne özlem duyarsan yine bu formayı giy. Çünkü bu formalar sadece bizi diğerlerinden ayırmaz, bizi birleştirir. Lütfen unutma bu formadaki arma neredeyse, sen sevdiklerin için oradasınız. Sevdiklerin, özlediklerin ve memleketin de senin için orada, o armada. Hep hatırla. Bu forma üstümüzde oldukça bize her yer Trabzon."

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Ağlatan tanıtım
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