Kuntz için Almanya iddiası

Ay-Yıldızlı ekipte geleceği tartışılan tecrübeli hocanın ismi Almanya Milli Takımı adayları arasında geçiyor
AMilli Takım'da durumu tartışılan Stefan Kuntz için Almanya Milli Takımı iddiası gündeme geldi. Bild'in haberine göre, Haziran ayında 3 maça çıkan Panzerler; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu. Bu sonuçlar sonrası Almanya federasyonunun, teknikdirektörHansiFlick ile yollarınıayırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Yeni bir teknik adam arayışına giren Almanya'da 3 ismin ön plana çıktığı aktarıldı. Haberde bu isimlerden birininA Milli Takım'da geleceğibelirsiz olan StefanKuntz olduğu ifade edildi. Diğer adaylar ise Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ile Frankfurt'u çalıştıran Oliver Glasner düşünülüyor.