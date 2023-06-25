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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Kuntz için Almanya iddiası

Kuntz için Almanya iddiası

Ay-Yıldızlı ekipte geleceği tartışılan tecrübeli hocanın ismi Almanya Milli Takımı adayları arasında geçiyor

A Milli Takım'da durumu tartışılan Stefan Kuntz için Almanya Milli Takımı iddiası gündeme geldi. Bild'in haberine göre, Haziran ayında 3 maça çıkan Panzerler; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu. Bu sonuçlar sonrası Almanya federasyonunun, teknik direktör Hansi Flick ile yollarını ayırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Yeni bir teknik adam arayışına giren Almanya'da 3 ismin ön plana çıktığı aktarıldı. Haberde bu isimlerden birinin A Milli Takım'da geleceği belirsiz olan Stefan Kuntz olduğu ifade edildi. Diğer adaylar ise Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ile Frankfurt'u çalıştıran Oliver Glasner düşünülüyor.

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Kuntz için Almanya iddiası
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