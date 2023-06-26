Corendon Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu güven tazeledi

Corendon Alanyaspor Kulübü 26 Haziran Pazartesi (bugün) günü olağanüstü genel kurula gitti. Genel kurul saat 16.00'da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) başladı. Divan heyetinin oluşturulması ile başlayan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, protokol konuşmalarının yapılması ile devam etti. Önce konuşan Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Konuşmasında şunları söyledi' Alanyaspor'da 20 yıldır görev yapmaktayım emekliliyim geldi. Alanyaspor'un Sabit gelir kaynakları bizim için çok önemli. Süper Lig'de yaşamak için çok ciddi kaynaklara ihtiyacımız var. Bu kulüp 7 yıldır süper lig'de bu yıl çok zorlandık. Kaliteli futbolcu parayla oluyor. Elinizde bütçeniz yoksa veya az olursa bunu yapma şansınız yok. 7 yıldır Alanya'nın süper Lig'de yaşaması bir mucize. Bu mucizeyi futbolcu alıp satarak gerçekleştirdik. Her zaman futbolcu alıp zatacağız diye bir şey de yok. Bu yıl ilk kez futbolcu satamadık. Elinizde malzeme olması lazım. Bu amaçla alt yapıya önem verdik. Oluşturduğumuz alt yapı ve tesisle futbolcu yetiştirmemiz gerekiyor. Alt yapıdan Yusuf Özdemir çıktı bu yıl iyi süre de aldı. Türkiye ve Avrupa'dan takımlar ilgilenmeye başladı. Dışarıdan futbolcu aldığınızda da bedel ödemeniz gerekiyor. Bunu da yapmaya çalışacağız" dedi.

Bu yönetim 12 yılda yapacağı herseyi yaptı. İlerde bu yönetimi suçlamaya da kimsenin hakkı yok. Bu kulübe ne kadar sahip çıkıldığına bakmak gerekiyor. Önclikle bir kaç kişinin değil bir şehrin sahip çıkması gerekiyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı oluyor 8 bin, 8 bin 500 kişi geliyor. 2 hafta sonra çok hayati bir Ümraniye maçı oluyor 2 bin 500 kişi geliyor. Bu olunca yönetimin de hevesi kesiliyor. Şehrin takımıyız her maç oynı ilgi olmalı. Biz bu stadı neredeyse hiç dolduramadık. Bir depremzedeler için oynanan Galatasaray maçında doldu. Alanya dünyanın her noktasında bilinirliği olan bir takım. Ülkemizde neredeyse diğer takım taraftarların ikinci takımı oldu. İleri ki süreçte daha da iyi olacağını umuyorum. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Geçen sezon iyi geçirmedik ama futbolda bunlar oluyor.dedi

ADEM MURAT YÜCEL: ALANYA 2024 YILINDA SPOR'UN BAŞKENTİ OLACAK

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanyaspor Genel Kurulunda yaptığı kınuşmasında şunları söyledi' Alanyaspor bizim gözbebeğimiz Alanya Turizimin Başkenti olarak Gençlik Spor Bakanlığınca Avrupanında spor kenti olmaya layık görüldü. ilçe statüsünde olduğumuz için 2024 yılında Alanya Avrupa sporun Başkenti olacak. Alanyaspora gönül vermişi yönetim kuruluna eski Başkanlarımıza teşekkür ediyorum yeni göreve gelecek Kulüp Başkanı ve yönetimine başarılar diliyorum.

ALANYASPOR'UN YENİ YÖNETİMİ

Corendon Alanyaspor Kulübü daha önceki yönetim kurulu 36 kişiyle görev yaparken Genel Kurulda Tüzük Değişikliği ile yönetimi Başkan dahil 48 kişiye çıkartıldı.Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Cebeci, Ahmet Çiğdem, Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ahmet Ali Yüksel, Ali Baki Boz, Anıl Övençoğlu, Aycan Fenercioğlu, Bilal Gömeç, Cuma Bozkurt, Cuma Kadıoğlu, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fatih Kurşun, Fazlı Ciğerli, Güven Yıldırım, Hasan Özcan, Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Murat Kayacan, İsmet Demir, Kamil Köseoğlu, Mehmet Ali Işık, Mehmet Güler, Mehmet Has, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Kırbıyık, Mevlüt Görücü, Muhammet Çetin, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel, Nihat Tufan, Oğuz Keser, Ramazan Caner, Sefa Ertuğ, Selami Fazlıoğlu, Seyfettin Yer, Veysi Aladağ, Yakup Şimşek, Ziya Gen. seçildiler.