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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Kaptan artık dümende

Kaptan artık dümende

Servet Çetin, bir dönem kaptanlığını yaptığı, son 4 sezonda da antrenör olarak görev aldığı Sivasspor’un başına getirildi. İmza töreni 3 Temmuz’da

Demir Grup Sivasspor, Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası anlaşma sağladığı Servet Çetin'in takımın başına getirildiğini dün resmen duyurdu. Son 4 sezondur kırmızı- beyazlı kulüpte Çalımbay'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan 42 yaşındaki çalıştırıcı için yapılan açıklamada, "Servet Çetin'in hem Sivas'ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur. Hocamıza güvenimiz tamdır" denildi. Daha önce futbolcu olarak görev aldığı ve kaptanlık pazubendini taşıdığı Sivasspor ile kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimine başlayacak olan Çetin için imza töreni 3 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek.

4 FARKLI TAKIMDA ANTRENÖRLÜK YAPTI
FUTBOLA Kartal'da başlayan Servet Çetin, Göztepe, Denizlispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarının formalarını giydi. Futbolculuk kariyerini 2016'da sonlandıran Çetin, 2017 yılında Antalyaspor'un 15 yaş altı takımını çalıştırarak başladığı antrenörlük hayatına, daha sonra Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak devam etti. Son 4 sezonda da Sivasspor'da görev aldı.

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Kaptan artık dümende
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