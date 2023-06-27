Kaptan artık dümende

Demir Grup Sivasspor, Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası anlaşma sağladığı Servet Çetin'in takımın başına getirildiğini dün resmen duyurdu. Son 4 sezondur kırmızı- beyazlı kulüpte Çalımbay'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan 42 yaşındaki çalıştırıcı için yapılan açıklamadadenildi. Daha önce futbolcu olarak görev aldığı ve kaptanlık pazubendini taşıdığı Sivasspor ile kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimine başlayacak olanFUTBOLA Kartal'da başlayan Servet Çetin, Göztepe, Denizlispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarının formalarını giydi. Futbolculuk kariyerini 2016'da sonlandıran Çetin, 2017 yılında Antalyaspor'un 15 yaş altı takımını çalıştırarak başladığı antrenörlük hayatına, daha sonra Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak devam etti. Son 4 sezonda da Sivasspor'da görev aldı.