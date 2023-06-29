BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Burak Yılmaz’ın göreve başlama tarihi belli oldu

Fortuna Sittard'dan ayrıldıktan sonra profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibine dahil oldu. A Milli Futbol Takımı'yla da anılan Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılarda göreve başlayacağı tarih netlik kazandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine dahil olan Burak Yılmaz'ın göreve başlama tarihi belli oldu. beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; Burak Yılmaz'ın, 1 Temmuz'da Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda göreve başlayacağı belirtildi.