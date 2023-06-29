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Giriş Tarihi: 29.6.2023 14:26

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dzeko'nun yanına Arnautovic

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dzeko’nun yanına Arnautovic

Edin Dzeko'nun ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin, Bologna'nın Avusturyalı oyuncusu Marko Arnautovic'i gündemine aldığı ifade edildi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, forvet hattı için transfer ettiği Edin Dzeko'nun ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler'in, Bologna'nın Avusturyalı oyuncusu Marko Arnautovic'i gündemine aldığı ifade edildi. Yöneticilerin, 34 yaşındaki futbolcu ve temsilcisiyle temasa geçtiği de ifade edildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Arnautovic'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı, Bologna'nın da 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Avusturyalı oyuncu ile sunulacak teklife göre yollarını ayırabileceği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi ise tecrübeli golcü için yüksek bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor. Arnautovic, Bologna formasıyla bu sezon 23 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Yeni Şafak)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dzeko'nun yanına Arnautovic
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