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Giriş Tarihi: 29.6.2023 15:54

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu

AA
Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz tarihinde takıma katılacak.

Sağlık kontrollerinin ardından 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek.

Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak sarı-lacivertlilerin, maç programı şöyle:

9 Temmuz:

19.30 Zenit-Fenerbahçe

12 Temmuz:

19.30 Fenerbahçe-Kızılyıldız

15 Temmuz:

14.00 Neftchi PFK-Fenerbahçe

Fenerbahçe, son maçın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu
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