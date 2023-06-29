Güç artık Trabzonspor’da! Kourbelis, Fernandez ve Orsic...

Sezona Bjelica liderliğinde güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transferde atağa kalktı. Bordomavililer, Panathinaikos'ta sözleşmesi sona eren Dimitrios Kourbelis, Valladolid'in stoperi Joaquin Fernandez ve Southampton'dan Mislav Orsic'i renklerine bağladığını açıkladı. SABAH Spor, 3 oyuncuyu da mercek altına aldı. İşte yeni Fırtınalar...



SAVUNMADA 54 MAÇTA OYNADI

Kourbelis, ön liberoda forma giymesinin yanı sıra stoperde görev yapabiliyor. Kariyerinde 167 kez kendi mevkiinde ter dökerken 54 defa da savunmanın ortasını korudu. 29 yaşındaki oyuncu, yerden ikili mücadele (%48) ve havadan ikili mücadelede (%54) büyük ivme sağlarken maç başı top çalma (1.3), engelleme (1), pas arasıyla (0.8) da takımını ateşliyor.





'PAS'TANIN ÇİLEĞİ FERNANDEZ

Stoper oynayan Fernandez, 1.90'lık boyuyla hava toplarına geçit vermiyor. Geçen sezon %65'lik üntünlüğüyle Valladolid'in en iyisi oldu. Rakip yarı alanda (%72) ve kendi sahasındaki isabetli (%89) paslarıyla öne çıktı. La Liga'da oynadığı 27 karşılaşmada 1 top hatası yaparak savunmadaki performasıyla parladı.



BJELİCA İLE KENDİNİ BULACAK

Sol kanat Orsic, bu sezon ikinci yarıda Southampton'da sadece 5 maçta 192 dakika forma giyebildi. Ada ekibine gelmeden önce Zagreb'de coştu. Çerçeveyi 25 defa bulup 13 kez fileleri sarsan Hırvat yıldız, %52 değerle her iki isabetli şutta bir gol kaydetti. Zagreb'de Bjelica ile iki sezonda 33 gol atıp, 16 asist yaparak kariyer rekoru kırdı.





ÖNCE KONTROL SONRA İMZA

Trabzonspor; yeni transferleri Joaquin Fernandez ile Mislav Orsic'e kavuştu. Türkiye'ye ayak basan iki futbolcunun, bugün Trabzon'da sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İspanyol stoper Fernandez'in bonservisi bulunmazken Orsic için Southampton'a 2.2 milyon Euro'nun yanı sıra aynı şirkete bağlı Göztepe'ye, Taha Altıkardeş verildi. Bu arada Hırvat sol kanatın, transferinde aktif rol alarak İngiliz kulübüne, "Ben yeniden Bjelica ile çalışmak ve Trabzon'a gitmek istiyorum" demesi yönetimi memnun etti.



BEKLENTİ EN AZ 10'AR MİLYON EURO

Trabzonspor'da ismi ayrılacaklar arasında sıkça anılan Trezeguet ve Uğurcan Çakır için yönetim kurulunun tavrı netleşti. Bu iki oyuncu adına menajerlere, "10 milyon Euro'nun altında hiçbir teklif değerlendirilmeyecek" mesajı verildi. Özellikle 27 yaşındaki Uğurcan'a; İnter, Monaco, Roma ve Nottingham Forrest'ın ilgisi bulunuyor. Ancak henüz kulübe resmi teklif gelmediği belirtilirken kamp döneminde temasların hızlanması bekleniyor. Mısırlı kanat Trezeguet'ye de Suudi Arabistan'dan farklı kulüplerin talip olduğu ifade edildi.





BARDHİ'YE KİRALIK İZİN ÇIKMADI

Sezon başında Trabzonspor'a, İspanya'nın Levante takımından transfer edilen Enis Bardhi geride kalan dönem içerisinde eleştirilen isimler arasında yer almıştı. Kuzey Makedonyalı oyuncunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz belirsizliğini korurken, bir Suudi Arabistan kulübü, ofansif orta saha oyuncusu için 300 bin Euro'luk kiralama teklifi yaptı. Ancak bu öneri yönetim kurulu tarafından yeterli görülmeyerek geri çevrildi.