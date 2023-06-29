Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRANSFER HABERLERİ: Farioli, Nice'in başına geçiyor
Giriş Tarihi: 29.6.2023 14:57

TRANSFER HABERLERİ: Farioli, Nice'in başına geçiyor

TRANSFER HABERLERİ: Farioli, Nice’in başına geçiyor

Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin Fransa ekibi Nice'in başına geçmeye yakın olduğu belirtildi.

Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oluyor. Le Parisien'de yer alan habere göre; Francesco Farioli'nin Nice'in yeni teknik direktörü olmaya yakın olduğu belirtildi. İtalyan teknik adam, Türkiye'de Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan saonra Karagümrük'te teknik direktörlük yapmıştı.

Son olarak Alanyaspor'un başına geçen 34 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Şubat 2023'te takımdan ayrıldı. Alanya ile 47 maça çıkan Farioli, 1.55 galibiyet ortalaması tutturdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
SON DAKİKA: İstanbul'da yolcu otobüsü karşı şeride daldı! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var...
Putin: Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık Rusya'da suçtur
Başkan Altay: Ulaşım filomuzu 50 yeni otobüsle daha güçlendiriyoruz
‘Fakir şeytandır’
CHP'den bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular
İstifa
"Hayvanlara işkence etmeyin" diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
20 yıldır çadırda tek başına yaşıyor: ‘Huzuru çadırda buldum’
Türk Askeri Doktrini ve o makalenin şifreleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
TRANSFER HABERLERİ: Farioli, Nice'in başına geçiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA