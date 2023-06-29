TRANSFER HABERLERİ: Farioli, Nice’in başına geçiyor

Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oluyor. Le Parisien'de yer alan habere göre; Francesco Farioli'nin Nice'in yeni teknik direktörü olmaya yakın olduğu belirtildi. İtalyan teknik adam, Türkiye'de Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan saonra Karagümrük'te teknik direktörlük yapmıştı.

Son olarak Alanyaspor'un başına geçen 34 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Şubat 2023'te takımdan ayrıldı. Alanya ile 47 maça çıkan Farioli, 1.55 galibiyet ortalaması tutturdu.