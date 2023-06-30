Andrea Pirlo, ilk transferini eski takımından yapıyor! O ismi Beşiktaş ta istemişti...

Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın listesindeki isim Fatih Karagümrük'ün İtalyan golcüsü Fabio Borini için yeni bir iddia ortaya atıldı. Son iki sezonda gösterdiği performansın ardından büyük takımların da dikkatini çeken 32 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş de onay vermişti. Ancak İtalya'dan oyuncunun transferiyle ilgili farklı bir bilgi geldi.

Buna göre Andrea Pirlo'yu teknik direktörlük görevine getiren Sampdoria, ilk iş olarak Fabio Borini'yi Transfer etmek istiyor. Pirlo'nun bu sezon en fazla verim aldığı isim olan Borini'nin tercihini vatandaşından yana kullanması bekleniyor.

ABOUBAKAR VE CENK TOSUN'UN YANINA DÜŞÜNÜLÜYORDU

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile rekabet edebileceği için Borini'yi kadroda görmek istiyordu. Bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Fabio Borini, 29 maçta 20 gol, 8 asist yaptı. Sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde görev alabilen Borini'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.