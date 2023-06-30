İsmail Kartal, en zorda en iyisi!

Fenerbahçe'nin neferi ifadesiyle bir yıllık anlaşma imzalandığı açıklanan İsmail Kartal, üçüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 62 yaşındaki çalıştırıcı; uzun yıllar formasını giydiği, şampiyonluklar yaşadığı ve antrenörlük yaptığı takımın başına ilk kez Aziz Yıldırım'ın başkanlığında (2014-15) Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra geçmişti. Yanal'ın vedasından tam 9 gün sonra görevi devralan Kartal, o sezona G.Saray'ı yenip Süper Kupa şampiyonluğu ile başlamış, yarışı da lig ikincisi olarak tamamlamıştı.



İKİ DÖNEMİNİ DE İKİNCİ TAMAMLADI

Kartal'ın ikinci kez göreve çağrılması Ali Koç yönetiminde 2021-22 sezonunun devre arasında Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra olmuştu. Tecrübeli hoca, bu dönemi de ikinci olarak bitirmişti. Kartal, toplam 1.5 sezonluk görev sürecinde 2.10 puan ortalaması tutturdu. Bu performansıyla göreve getirilen geçici isimler ve en son ayrılan Jorge Jesus (2.21) haricinde görev yapmış 7 teknik direktör arasından en iyi puan ortalamasına sahip hoca olarak kayıtlara geçti. Kartal'ı, Aykut Kocaman (2.07) ile Erol Bulut (2.00) takip etti.

DERBİ CANAVARI!

Jorge Jesus yönetiminde derbilerde sıfır çeken (3M-1B) Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın önderliğinde ezeli rakiplerine karşı ortaya koyduğu performansla alkış almıştı. 2021-22'de Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etmişti. 2014-15'te ise evinde Beşiktaş'ı ve G.Saray'ı 1-0 yenmiş, deplasmanda siyah-beyazlıları 2-0'la geçmiş, sarıkırmızılılara 2-1 yenilmişti. 2014- 15 sezonuna ise Süper Kupa finalinde G.Saray'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yaşamıştı.



İLK FOTOĞRAF

Kutsal topraklardan Ali Koç'un özel uçağıyla dönen Kartal, ayağının tozuyla Samandıra'ya gitmişti. Tatilden dönen Koç, dün Samandıra'da yeni hocasını ziyaret etti. Bu buluşmanın ilk fotoğrafını F.Bahçe pay-paylaştı. 5 yıldızlı yeni logo laştı. önünde özellikle poz verilmesi dikkat çekti.



İŞTE RUSYA PROGRAMI

Fenerbahçe, 2 Temmuz Pazar günü İsmail Kartal yönetiminde Samandıra'da toplanacak. Milli takımlara gidenler 5 Temmuz'da kampa dahil olacak. 8 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Pari Premier Kupası'na katılmak için Rusya'ya gidecek. Burada 9 Temmuz'da Zenit (19.30), 12 Temmuz'da Kızılyıldız (19.30), 15 Temmuz'da Neftchi PFK (14.00) ile karşılaşacak. Son maçın ardından İstanbul'a dönecek.