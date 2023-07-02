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Giriş Tarihi: 2.7.2023

‘Cavani’yi alamayız’

‘Cavani’yi alamayız’
Süper Lig'i 4. sırada bitirip, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Adana Demirspor güçlü bir kadro için çalışıyor. Teknik direktörlüğe Patrick Kluivert'ı getiren mavi-lacivertlilerin, Napoli, PSG ve Manchester United gibi kulüplerde oynayan Edinson Cavani için harekete geçtiği iddia edilmişti. İspanyol Estadio Deportivo'da yer alan haberde; Adana temsilcisinin Cavani'nin kardeşi olan ve aynı zamanda menajerliğini yapan Nando Guglielmone ile temas kurulduğu belirtilmişti. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak konuyla ilgili olarak, "Gündemimize geldi ama bu şartlarda alamayız. Ekonomik olarak maliyeti çok yüksek. Büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gidecek" diye konuştu.

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Kariyeri boyunca bonservisine 86 milyon Euro ödenen Uruguaylı Cavani bir yıl sözleşmesinin kaldığı Valencia'dan ayrılmak istiyor.

KLUİVERT'TAN 2 YILLIK İMZA
Adana Demirspor, yeni hocası Patrick Kluivert ile sözleşme imzaladı. 46 yaşındaki hoca, Başkan Murat Sancak'ın da katılımıyla kendisini 2 yıllığına Mavi Şimşekler'e bağladı. Bu arada Kluivert, en son Güney Amerika ülkesi Curaçao'yu çalıştırmıştı.

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‘Cavani’yi alamayız’
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