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Giriş Tarihi: 2.7.2023 16:10

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları ile ilk grupta yer alan futbolcular, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrollerden geçirildi.

Sarı-lacivertlilerin kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
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