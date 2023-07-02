GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Adana Demirspor, Midtsjö’yü istiyor

Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da, takımdan ayrılacak oyuncu sayısı da bir hayli fazla. Sarı-Kırmızılılar, şimdiye kadar Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'a veda etmişti.

Yunus Akgün için Adana Demirspor ilgili olsa da teknik direktör Okan Buruk yerli olması nedeniyle Yunus'un ayrılmasına sıcak değil.... Adana Demirspor'un Galatasaray'dan istediği tek isim Yunus Akgün değil. Akdeniz ekibi, Galatasaray'dan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö ile de ilgileniyor.

SAMSUNSPOR DA İSTİYOR

Yeni teknik direktör Kluivert'ın da Hollanda Ligi'nden tanıdığı orta sahayı takımında görmek istediği öğrenildi. Adana Demirspor'un kısa süre içerisinde Midtsjö için sarı kırmızılılara teklif yapması bekleniyor. Süper Lig'den Samsunspor'un da Midtsjö'ye ilgisi bulunuyor. (Takvim)