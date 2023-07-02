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Giriş Tarihi: 2.7.2023 14:12

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rashica'dan geleceği için açıklama

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rashica’dan geleceği için açıklama

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile birlikte yeni sezonda da yola devam etmek istediği Milot Rashica geleceği ile ilgili konuştu.

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Rashica, tatilde yaptığı açıklamada şimdilik Norwich City'ye döneceğini söyledi. Kosovalı kanat oyuncusu, "Galatasaray ile anlaşmıştım, oraya gittim. Harika zaman geçirdim ve işimi tamamladım. Her şey yolunda" sözlerini kullandı.

OKAN BURUK TAKIMDA İSTİYOR
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için İngiliz ekibiyle görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezonda da Rashica'yı takımında görmek istiyor.

Rashica'nın Galatasaray dışında Bundesliga ve Premier Lig'den de talipleri bulunuyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 30 maçta süre bulan Milot Rashica, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rashica'dan geleceği için açıklama
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