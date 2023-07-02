GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rashica’dan geleceği için açıklama

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Rashica, tatilde yaptığı açıklamada şimdilik Norwich City'ye döneceğini söyledi. Kosovalı kanat oyuncusu, "Galatasaray ile anlaşmıştım, oraya gittim. Harika zaman geçirdim ve işimi tamamladım. Her şey yolunda" sözlerini kullandı.

OKAN BURUK TAKIMDA İSTİYOR

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için İngiliz ekibiyle görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezonda da Rashica'yı takımında görmek istiyor.

Rashica'nın Galatasaray dışında Bundesliga ve Premier Lig'den de talipleri bulunuyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 30 maçta süre bulan Milot Rashica, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.