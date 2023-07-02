İcardi Galatasaray’dan 30 milyon Euro istedi

Şampiyonluğun kilit isimlerinden olan Mauro İcardi için Wanda Nara yüksek uçuyor… PSG ile 1 sezon daha kontratı olan oyuncuyu Fransız ekibi göndermeyi düşünürken en büyük sorun istediği yıllık ücret.İcardi cephesi ise 3 senelik kontrat talep ederken her sezon için ise 10 milyon Euro garanti para istedi.Yıldız oyuncunun toplam yıllık garanti ücret maliyeti böyleceolurken bu bedel ise G.Saray'ın verebileceğinin çok üzerinde. Yönetim, bir taraftan bu transfer için Wanda Nara'dan indirim beklerken diğer yanda ise sponsor arayışları devam ediyor.Suudi Arabistan'dan gelecek yüksek teklifler de İcardi için masaya koyulurken yönetim, temasları kesmeden ancak işi ağırdan alarak ilerliyor.Kontratı biten ve kariyerine nokta koyan Juan Mata, veda mesaj ıyayımladı: "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. G.Saray ailesinin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Mauro, bana eksik olanı kazandırdığın için teşekkür ederim ancak yine de serbest vuruş bahislerimiz nedeniyle bana borçlusun."