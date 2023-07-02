Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İcardi Galatasaray’dan 30 milyon Euro istedi
Giriş Tarihi: 2.7.2023

İcardi Galatasaray’dan 30 milyon Euro istedi

MEHMET ÖZCAN
İcardi Galatasaray’dan 30 milyon Euro istedi

Yıllık 10 milyon Euro’dan kapıyı açan tecrübeli golcü, 3 sezonda toplam 30 milyon Euro (834.4 milyon TL) kontrat bekliyor. Bonservis ile birlikte maliyet daha da artarken yönetim hem indirim hem sponsor arıyor

Şampiyonluğun kilit isimlerinden olan Mauro İcardi için Wanda Nara yüksek uçuyor… PSG ile 1 sezon daha kontratı olan oyuncuyu Fransız ekibi göndermeyi düşünürken en büyük sorun istediği yıllık ücret. Arjantinli santrfor için G.Saray cephesi her türlü imkânı seferber ederken yıllık 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İcardi cephesi ise 3 senelik kontrat talep ederken her sezon için ise 10 milyon Euro garanti para istedi.

PSG İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Yıldız oyuncunun toplam yıllık garanti ücret maliyeti böylece 30 milyon Euro (834.4 milyon TL) olurken bu bedel ise G.Saray'ın verebileceğinin çok üzerinde. Yönetim, bir taraftan bu transfer için Wanda Nara'dan indirim beklerken diğer yanda ise sponsor arayışları devam ediyor. Son sezonunda PSG'den yıllık 9 milyon Euro alan futbolcu için Fransız ekibinin bonservis isteği de bu transfere eklenince maliyet daha da büyüyecek. Suudi Arabistan'dan gelecek yüksek teklifler de İcardi için masaya koyulurken yönetim, temasları kesmeden ancak işi ağırdan alarak ilerliyor.

MATA'DAN İCARDİ'YE: BANA BORÇLUSUN
Kontratı biten ve kariyerine nokta koyan Juan Mata, veda mesaj ıyayımladı: "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. G.Saray ailesinin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Mauro, bana eksik olanı kazandırdığın için teşekkür ederim ancak yine de serbest vuruş bahislerimiz nedeniyle bana borçlusun."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
Birkaç hafta çalışıp araba alabilen Fransızlar yağmada!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ülkede karışıklığa yol açmıştı! Fransa'da polisin öldürdüğü Nael isimli genç defnedildi
Terliksi hayvan
Çeşme’de aşka geldiler
Adalar'da bayram izdihamı: Güzel ama kalabalık!
Hayalimdeki aileye sahibim, şükürler olsun
Gaziantep'te vahşet! Bayram ziyaretinde saldırıya uğradı: Kurtarılamadı...
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi Galatasaray’dan 30 milyon Euro istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA