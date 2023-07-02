İcardi Galatasaray’dan 30 milyon Euro istedi

Yıllık 10 milyon Euro’dan kapıyı açan tecrübeli golcü, 3 sezonda toplam 30 milyon Euro (834.4 milyon TL) kontrat bekliyor. Bonservis ile birlikte maliyet daha da artarken yönetim hem indirim hem sponsor arıyor
Şampiyonluğun kilit isimlerinden olan Mauro İcardi için Wanda Nara yüksek uçuyor… PSG ile 1 sezon daha kontratı olan oyuncuyu Fransız ekibi göndermeyi düşünürken en büyük sorun istediği yıllık ücret. Arjantinli santrforiçin G.Saray cephesiher türlü imkânıseferber ederken yıllık7.5 milyon Euro'yugözden çıkardı. İcardi cephesi ise 3 senelik kontrat talep ederken her sezon için ise 10 milyon Euro garanti para istedi.
PSG İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Yıldız oyuncunun toplam yıllık garanti ücret maliyeti böylece 30 milyon Euro(834.4 milyon TL) olurken bu bedel ise G.Saray'ın verebileceğinin çok üzerinde. Yönetim, bir taraftan bu transfer için Wanda Nara'dan indirim beklerken diğer yanda ise sponsor arayışları devam ediyor. Sonsezonunda PSG'den yıllık9 milyon Euro alan futbolcuiçin Fransız ekibininbonservis isteği de butransfere eklenince maliyetdaha da büyüyecek. Suudi Arabistan'dan gelecek yüksek teklifler de İcardi için masaya koyulurken yönetim, temasları kesmeden ancak işi ağırdan alarak ilerliyor.
MATA'DAN İCARDİ'YE: BANA BORÇLUSUN
Kontratı biten ve kariyerine nokta koyan Juan Mata, veda mesaj ıyayımladı: "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. G.Saray ailesinin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Mauro, bana eksik olanı kazandırdığın için teşekkür ederim ancak yine de serbest vuruş bahislerimiz nedeniyle bana borçlusun."