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Giriş Tarihi: 3.7.2023

5 transfer lazım

CEYHUN SAMET YÜKSEL
5 transfer lazım

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ihtiyaçlarını yönetime bölge bölge iletti: Camianın şampiyonluk isteğini karşılamak ve riske girmek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı; kale, sol bek, stoper, 8 numara ve sağ kanata takviye istedi. Alex Telles'ten Becao'ya, David de Gea'dan Livakovic'e pek çok isimle görüşmeler sürüyor

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ile 27 Temmuz'da ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe dün sezonu açtı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, elindeki oyuncularla hazırlıklara başlarken, yönetimin önüne de ihtiyacı olan transferlerin listesini bıraktı. 62 yaşındaki tecrübeli hoca, camianın şampiyonluk isteğini karşılamak ve riske girmemek için takviyelerin en kısa zamanda takıma katılması isteğini de dile getirdi. Ryan Kent ve Edin Dzeko dışında 5 transfere ihtiyacı olduğunu belirten Kartal, bunu bölge bölge raporladı:

YABANCI BİR KALECİ İYİ OLUR
Altay'a güvenen, İrfan Can'ın performansına geçer not veren Kartal, geçen sezon Altay'ın tribünlerle yaşadığı olumsuzluk karşısında moralinin bozulmasını ve sakatlık ihtimallerini de göz ardı etmiyor. Bunun için yabancı kaleci fikrine sıcak bakıyor. Yönetim Livakovic'le anlaştı ancak D.Zagreb'in inadını kıramıyor. Son olarak Manchester United forması giyen ve bonservisi elinde olan David de Gea ile de temaslar sürüyor.

SOL BEK İÇİN ALEX TELLES ÖNDE
İsmail hoca da Jesus gibi Lincoln'ü sol bekte düşünmüyor. Oosterwolde ile ilgili kararsa kampta verilecek. Etkili bir performans görülemezse oyuncu kiralık gönderilecek. Kanarya'nın bu mevki için hedeflerinin başında eski Galatasaraylı Alex Telles geliyor. Bonservisi Manchester United'da olan Brezilyalı oyuncu geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçirmişti. Sözleşmesinin bitmesine de bir yıl var.

STOPERDE BECAO ÖN PLANDA
Geçen sezon en çok forma giyen isim olan Attila Szalai'ye Atalanta, Valencia ve Wolfsburg'un ilgisi var. İyi bir teklif gelirse ayrılığa izin verecek. İsmail Kartal da bu oyuncunun ayrılığı halinde stopere seviye atlatacak bir isim istedi. Yönetim, Becao transferini bir an önce bitirmek istiyor. Futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı. Ancak Atalanta da istediği için kulübü Udinese fiyat artırma peşinde.

8 NUMARA OLMAZSA OLMAZ
Oyunun her iki bölgesini oynayabilen orta sahalar tercih eden İsmail Kartal, merkez orta sahaya da dribbling yeteneği olan, rakip ceza alanına top taşıyabilen, delici koşular yapabilecek bir isim arıyor. PSG'li Renato Sanches ile ilgili bir girişim oldu ancak oyuncunun maliyeti yüksek.

SAĞ KANATTA REKABET ŞART
İsmail Kartal, takımdaki kanat sayısından memnun değil. Rossi'nin satılma ihtimali kuvvetli. Elde sadece Ryan Kent ve Emre Mor kalıyor. Skorer bir sağ kanat isteyen Kartal, o bölgede rekabeti artırmak istiyor. Sözleşmesi elinde olan Adama Traore listedeydi ama bu oyuncu da Arabistan'dan gelen yüksek rakamlara kayıtsız kalmadı. Jesus'un takımı Al Hilal mutlu sona ulaştı.

KENT 4 SENELİK İMZAYI ATTI
F.Bahçe'nin 12 Haziran'da transferini duyurduğu Ryan Kent, önceki gün İstanbul'a gelmişti. 26 yaşındaki sol kanat, dün önce sağlık kontrolünden geçti, ardından 4 yıllık imzayı attı. Yeni sezonda giyeceği 11 numaralı forma ile Ülker Stadı'nda pozunu verdi. Kent akşam da ilk antrenmanda takımla çalıştı.

DÖRDÜNCÜ ÜLKESİ
Daha önce İngiltere'de Liverpool, Coventry, Barnsley ve Bristol City'de oynayan İngiliz futbolcu; Almanya'da Freiburg, İskoçya'da da Rangers formaları giymişti.

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5 transfer lazım
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