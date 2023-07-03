5 transfer lazım

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ileolan Fenerbahçe dün sezonu açtı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, elindeki oyuncularla hazırlıklara başlarken, yönetimin önüne de ihtiyacı olan transferlerin listesini bıraktı.takviyelerin en kısa zamanda takıma katılması isteğini de dile getirdi.belirten Kartal, bunu bölge bölge raporladı:Kartal, geçensezon Altay'ın tribünlerleyaşadığı olumsuzlukkarşısında moralininbozulmasını ve sakatlıkihtimallerini de göz ardıetmiyor. Bunun için yabancıkaleci fikrine sıcak bakıyor.Son olarak ManchesterUnited forması giyen veİsmail hoca da Jesus gibiEtkili bir performans görülemezse oyuncu kiralık gönderilecek. Kanarya'nın bu mevki için hedeflerinin başındageçen sezonu Sevilla'da kiralık geçirmişti. Sözleşmesinin bitmesine de bir yıl var.Geçen sezon en çok forma giyen isim olanİyi bir teklif gelirse ayrılığa izin verecek.Yönetim, Becao transferini bir an önce bitirmek istiyor. Futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı.Oyunun her iki bölgesini oynayabilen orta sahalar tercih eden İsmail Kartal, merkez orta sahaya da dribbling yeteneği olan, rakip ceza alanına top taşıyabilen, delici koşular yapabilecek bir isim arıyor.ile ilgili bir girişim oldu ancak oyuncunun maliyeti yüksek.İsmail Kartal, takımdaki kanat sayısından memnun değil.Sözleşmesi elinde olan Adama Traore listedeydi ama bu oyuncu da Arabistan'dan gelen yüksek rakamlara kayıtsız kalmadı. Jesus'un takımı Al Hilal mutlu sona ulaştı.F.Bahçe'nin 12 Haziran'da transferini duyurduğu Ryan Kent, önceki gün İstanbul'a gelmişti. 26 yaşındaki sol kanat, dün önce sağlık kontrolünden geçti, ardından 4 yıllık imzayı attı. Yeni sezonda giyeceği 11 numaralı forma ile Ülker Stadı'nda pozunu verdi. Kent akşam da ilk antrenmanda takımla çalıştı.Daha önce İngiltere'de Liverpool, Coventry, Barnsley ve Bristol City'de oynayan İngiliz futbolcu; Almanya'da Freiburg, İskoçya'da da Rangers formaları giymişti.