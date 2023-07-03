Ada’da Matip pazarlığı

İngiltere’ye çıkarma yapan Beşiktaş, gözünü Kamerunlu stopere dikti. Liverpool'da forma şansı azalan 31 yaşındaki savunmacı ile temasa geçen sportif direktör Ceyhun Kazancı, İngiliz kulübü ve oyuncu cephesiyle görüşüp şartlarını sordu
Yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen Nathan Redmond'u ikna etmek hedefiyle İngiltere'ye giden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, stoper arayışında da gözüne yeni bir isim kestirdi. Ada'da boş durmayan siyah-beyazlıyetkili, Liverpool'un 31 yaşındakisavunmacısı Joel Matip için temasta bulundu. 7 sezondur İngiliz devinde forma giyen Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece 21 maçta 1603 dakika görev yaptı. Sahada daha çok kalmak isteyendeneyimli stoper için İngiliz ekibineoyuncunun şartlarını soranKazancı, daha sonra oyuncu tarafıylada konuştu. Matip'in menajerine,yıldız isimle ilgilidüşünceleri soruldu.
REDMOND TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKTI
Bu arada siyah-beyazlılara, Redmond'dan güzel haber geldi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, İngiltere'de yüz yüze görüştüğü 29 yaşındaki kanat oyuncusundan artık kararını vermesini istedi. Beşiktaş'ın 2+1 yıllık yeni sözleşmeteklifine olumlu baktığını söyleyen tecrübelifutbolcu, eşinin salı günü (yarın) doğum yapacağınıhatırlatarak hemensonrasında bir kezdaha konuşmak için randevuverdi. Redmond'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrılan Kazancı, Türkiye'ye döndü.
JOEL MATİP KİMDİR?
8 Ağustos 1991'de Bochum'da dünyaya gelen Joel Matip, stoperin yanı sıra orta sahada da görev alabiliyor. Uzun yıllar Schalke 04 forması giyen Kamerunlu oyuncu, 2016 yazında bedelsiz şekilde Liverpool'a gitti. İngiliz ekibiyle 187 maça çıkan 1.95'lik dev futbolcu, 11 gol, 6 asistlik katkı verirken 15 bin 96 dakika Kırmızılar'ın formasını terletti.