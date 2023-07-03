Ada’da Matip pazarlığı

Yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen Nathan Redmond'u ikna etmek hedefiyle İngiltere'ye giden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, stoper arayışında da gözüne yeni bir isim kestirdi.7 sezondur İngiliz devinde forma giyen Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece 21 maçta 1603 dakika görev yaptı.Bu arada siyah-beyazlılara, Redmond'dan güzel haber geldi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, İngiltere'de yüz yüze görüştüğü 29 yaşındaki kanat oyuncusundan artık kararını vermesini istedi.Redmond'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrılan Kazancı, Türkiye'ye döndü.8 Ağustos 1991'de Bochum'da dünyaya gelen Joel Matip, stoperin yanı sıra orta sahada da görev alabiliyor. Uzun yıllar Schalke 04 forması giyen Kamerunlu oyuncu, 2016 yazında bedelsiz şekilde Liverpool'a gitti. İngiliz ekibiyle 187 maça çıkan 1.95'lik dev futbolcu, 11 gol, 6 asistlik katkı verirken 15 bin 96 dakika Kırmızılar'ın formasını terletti.