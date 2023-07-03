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Giriş Tarihi: 3.7.2023 11:47

Beşiktaş'tan Ibrahima Diallo'ya kanca! Resmi görüşme...

Beşiktaş’tan Ibrahima Diallo’ya kanca! Resmi görüşme...

Siyah-Beyazlılar, Premier Lig’den düşen Southampton’da forma giyen Ibrahima Diallo ile ilgileniyor. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 24 yaşındaki futbolcunun uygun bir maliyetle transfer edilmesi gündemde. Transfer görüşmeleri için önceki gün İngiltere'ye giden sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Fransız futbolcu için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi. S

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem ısınmaya başladı. 6 numara bölgesine kısa süre içinde mutlaka takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar'da rota İngiltere'ye dönmüş durumda.

RESMİ GÖRÜŞME YAPILDI
Alınan bilgilere göre yönetim, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Ibrahima Diallo'yu gündemine aldı. Transfer görüşmeleri için önceki gün İngiltere'ye giden sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Fransız futbolcu için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Diallo'nun oldukça düşük bir maliyetle transferinin gündeme geldiği belirlendi. 2020 yılında Ligue 1 ekibi Brest'ten 12 milyon Euro karşılığında Soutampton'a transfer olan 24 yaşındaki futbolcu Premier Lig'de 63 karşılaşmada forma giydi ve 2 asist yaptı.

GÜNEŞ'İN KARARI BEKLENİYOR
Orta alanda dinamizmi ve çalışkanlığı ile ön plana çıkan Ibrahima Diallo 4 kez Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giydi. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız futbolcu 8 numara pozisyonunda da görev yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu karar vermesi durumunda yönetimin bu transferi kısa süre içinde olumlu bir şekilde bitirebilecek pozisyonda olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İbrahima Diallo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Ancak Beşiktaş bu rakamın altında transferi bitirmek istiyor. (Takvim)

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Beşiktaş'tan Ibrahima Diallo'ya kanca! Resmi görüşme...
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