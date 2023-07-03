Lionel Messi’nin Inter Miami’deki maaşı belli oldu!

Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra ABD temsilcisi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi'nin alacağı ücret merak ediliyordu. Kulüp başkanı Jorge Mas, Arjantinli yıldızın Inter Miami'de kazanacağı ücreti açıkladı.

"50-60 MİLYON DOLAR"

MLS ekibi Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum." dedi.

Kulübün diğer ortaklarından David Beckham'ın Messi ile sadece futbol konuştuğunu söyleyen Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı." sözlerini sarf etti.