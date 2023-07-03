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Giriş Tarihi: 3.7.2023 08:57 Son Güncelleme: 3.7.2023 09:06

Milot Rashica'nın locası hazır bekleniyor!

SPOR SERVİSİ
Milot Rashica’nın locası hazır bekleniyor!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da performansı ile önemli bir katkı yapan Milot Rashica, Aslantepe'de loca ayrılmasını talep etti. 27 yaşındaki sağ kanat, F.Bahçe'nin ilgisine rağmen sarıkırmızılılarda oynamak için isteğini yineledi.

Kiralık kontratı sona eren ve kulübü Norwich City'ye dönen Milot Rashica haber bekliyor. İstanbul'a alışan ve yeniden G.Saray'a dönmek istediğini İngiliz ekibine ileten Kosovalı oyuncuyu kulübü de 10 milyon Euro'dan satış listesine koydu. Norwich, hücum hattına takviyeyi ise Giresunspor'dan Sainz'i alarak yaptı. Yeni sezonda Championship Ligi'nde mücadele edecek olan kulüpte kalmayı düşünmeyen Rashica, Aslantepe'de loca ayrılmasını talep etti. 27 yaşındaki sağ kanat, F.Bahçe'nin ilgisine rağmen sarıkırmızılılarda oynamak için isteğini yineledi.

'HARİKA ZAMAN GEÇİRDİM'
Kosovalı oyuncu, G.Saray deneyimi ile ilgili ülkesinde de açıklamalarda bulundu. Güzel bir yıl geçirdiğini söyleyen Rashica, "Galatasaray ile anlaşmıştım, oraya gittim. Harika zaman geçirdim ve işimi tamamladım. Her şey yolunda" dedi.

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27 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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Süper Lig'de 26 maça çıkan Rashica, 4 gol-7 asist ile 11 kez skora etki etti.

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Kosova Milli Takımı formasını 48 defa sırtına geçiren yıldız oyuncu, toplam 8 gol buldu.

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Milot Rashica'nın locası hazır bekleniyor!
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