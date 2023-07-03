Şenol Güneş'ten yeni sezon değerlendirmesi! "Stoper almak zorundayız"

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun sona ermesiyle birlikte yeni sezon için çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Güneş'in tüm açıklamararı...

"BURAK YILMAZ ARAMIZDA OLACAK"

"Yeni antrenörlük hayatıma da, futbolculuk hayatımda olduğu gibi Şenol Hocamın yanında başlamak benim için gurur ve şans. Kendisine teşekkür ediyorum, değerli ekibine teşekkür ediyorum. En önemlisi, camiamıza, başkanımıza ve yönetimimize teşekkürler. Beşiktaş için buradayım. Başarıya en ufak katkım olursa ne mutlu bana."

"ÖNÜMÜZDE 3 KULVAR VAR"

"8'ine kadar burada çalışıyoruz. 3 gün oldu. Buradaki dönemde sağlık muayeneleri, testleri, gelecek idmanların altyapısını oluşturmak için ön hazırlık yapıyoruz. Henüz kadromuzu oluşturmak. Gençlerin de durumunu göreceğiz. Bu haftayı böyle geçireceğiz. 9'unda Avusturya'ya gidiyoruz, 21 Temmuz'a kadar oradayız. 3 hazırlık maçı yapıp döneceğiz. 27 Temmuz'da Konferans Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız."

"Önümüzde 3 kulvar var. Konferans Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası var. 3 kulvarda olan bir takım olarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu daha önce ilk senede de kullandım. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur, bize düşen çok çalışmak." "Elimizde bir kadro var. Bu kadroda kiralık 2 oyuncu vardı; Tayfur ve Redmond. Tayfur takımına döndü, Redmond ile görüşmeler yaptık. Bana verilen bilgiye göre olumlu yönde. Medyadan öğreniyorum zaten. Şu an bekliyoruz. Ona göre transferler olacaktır. Mevki olarak söyleyebileceğim stoper mutlaka almalıyız, orta sahaya mutlaka. Öndeki 3 oyuncuyu artırıcı bir oyuncu. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sol beke duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoperdir. Sol stoperde Colley ve Saiss var. Saiss'in sağda oynaması da büyük avantaj. Orada bir boşluk hissediyorum. Tayyip'in sakatlığı sonrası sağ stoper sıkıntımız var. Sağ bekte sorunumuz yok. Orta sahadan memnunum ama uzun maratonda takviye iyi olacaktır. Redmond gelirse Redmond, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk. Muleka'nın durumu var, Semih Kılıçsoy var. Bir açık forveti düşünüyorum. Bunları da yönetimle konuşuyoruz. Ortak akılla aldığımız kararlarla uygulamaya çalışıyoruz."

"ADALETLİ, AHLAKLI VE İYİ NİYETLİ OLACAĞIZ"

"Ekonomisi, teknik yapısı, uyumu... Hepsine bakmak zorundayız. Geçen seneden yaptığımız 4 transfer de iyi oldu. 4'te 4 yaptık. Şimdi bunu daha yukarı çıkarmayı düşünüyoruz."

Şenol Güneş: "Adaletli, ahlaklı, iyi niyetli olacağız bu sezon. Siz de göreceksiniz bunu." "Lig yarışı içerisinde taraftar, yönetim, medya, personel önemli ama federasyon da önemli. Çok konuşulduğu için söyleyeyim. Fazla derine inmeyeceğim. Güvenebileceğimiz kurum olması önemli. Güvenebileceğimiz bir kurum olsun istiyoruz. Sorunlar tabii ki olacak ama çözümler de olacaktır. Bunlar atlatılacaktır. Biz takım olarak umutluyuz, cesaretliyiz. Cesaretimizi asla kaybetmeyeceğiz. Gücümüzü de, inancımızı da geçen sezondan başlangıç olarak görüyorum. Üstüne koymak durumundayız. Tüm oyuncularla sürekli toplantı, sürekli çalışma yapıyoruz. Zor bir sezon olacak. Geçen sezon kesik kesik olan ligin yerine akıcı ve yoğun bir lig olacaktır. Takım sayısı da 20 oldu. Bu da 38 maç demektir. Konferans ve kupa ile birlikte en az 50 üstü maç olacaktır."

"BÜYÜK BAŞARILAR İSTİYORUZ"

"Büyük başarılar istiyoruz. Başlangıçta zor ve imkansız görünür ama imkansızlıklar aşılır. Oynadığımız oyundan oyuncular ve taraftar da keyif alsın istiyoruz. Oyun hızı temposunu artırmalıyız. Zaman zaman tribünde de, sahada da oldu, öfkeyi ve kötülüğü hiç istemiyoruz. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yenmeye çalışacağız. Küfür, şiddetin olmadığı bir ligi hep beraber hayata geçirmeliyiz. Sahada kıran kırana, güzel futbol olsun. MHK, PFDK ve Tahkim kurumsal kimlikleriyle olsun, kişisel kararlar olmasın. Biz ilkeli ve kurallara bağlıyız. Haksızlık olmasın. Beyaz sayfa olsun ama silgi olmasın sürekli. Silgi de bitti mi işler biter."

"Mutlu olduğumuz yerde başarılı olacağız. Oyuncuları gördüğümde onu hissediyorum. Daha samimiler, daha iyiler. Daha mutlular. Mutlu başarıyı artırır, başarıyı getirir. Hayalimiz ve hedefimiz var. Hayali ve hedefi olan, işini iyi yaparsa kaybetmez. Bizde kimse kandırmayacak, yalan söylemeyecek, korkutmayacak. Açık, samimi ve şeffaf olacağız. Taraftara ve camiaya söylemek istiyorum; kendi içimizde gereksiz kavgaya gerek yok. Transfer, yönetim, oyuncu, yönetimsel olarak oluyor. Bunun yararı yok. Başta ben gelip geçiciyiz, bu kurum kalıcıdır. Bu camia halk takımıdır, düzgün, samimi, içten, kendi eksiğini söyleyebilen, doğruyu ve adaleti isteyen bir camia. Oyuncularım sorumluluklarını bilecek. Böyle büyük bir camiada oldukları için daha çok çalışmalarını bekliyorum. Sezonu mutlu olarak bitirelim diyorum."

"HER TAKIMI YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

"Şampiyonlar Ligi de olsa her takımı yenmek için sahaya çıkacağız. Konferans, Süper Lig, Türkiye Kupası, hazırlık maçı... Hazırlık maçlarında hatalarımız olacak. Hoşgörüyle karşılarım. Bu hatalar bize yol gösterecektir. Ancak, resmi maçlarda olmaz. Biz her turu geçmek istiyoruz. Hiçbir tur kolay olmaz. Zaman zaman zorluk çekersiniz ama aşarsınız. Hedef de söyleriz ama yapabileceğimizi de söyleriz. Futbol 1-2 ayda bitmiyor, 1 sezonda bitiyor. Başlangıcı temmuz. Mayısta bitecek. Yazı kışı var. Takımların çıkmasına göre sonuçlar değişecektir. Biz Konferans Ligi'nde ilk maça bakalım. İki rakipten biri gelecek. Takip ediyoruz. Sonuç üzerinden işimizi unutursak hata yaparız. Biz önümüzdeki engeli aşalım. Ben öyle bakıyorum. Konferans Ligi çok önemli, mutlaka finale gidelim deyince sıkıntı var. Aynı şey şampiyonluk için de geçerli. Abartılı övgüler, haksız eleştiriler doğru değildir. İşimizi iyi yapacağız. Biz daha hazır değiliz, sezona başlamadık. Kadromuza güveniyoruz. Geçen seneki oyun bize yetmez. Üstüne koymak zorundayız. Takviyeler yapacağız. 3 kulvarda başarı sözünü veririm ama kupayı mı alırız, final mi olur, çeyrek final mi olur bilmiyorum. Hedefi büyük tutup ilk maçı kaybedince hayallerin bitmesi doğru değil. Bizim ilk hayalimiz oyuncuların performansını artırmak, rakiplere üstünlük sağlamak. Bu bizi zaten bir yere getirecek. Konferans ve Süper Lig, aşılması gereken başarılı olunması gereken engeller."

"Ben bu kadar uzun transfer dönemini dünyada da doğru bulmuyorum. Transferlerin en fazla 1 ay olması gerek. Lig başladığı zaman bitmesi lazım. Bizde oynayan oyuncuyu rakibe veriyoruz mesela. Böyle uzadıkça, yönetimler de haklı olarak kendi açılarından bakıyorlar. Daha ucuza nasıl alırız diyorlar. Bizde ağustos sonu da bitmiyor, 1 hafta daha. Avrupa'dan ne olursa. Son 1 hafta daha, fırsat olur diye. Biz stoper için birçok oyuncuyla konuştuk. Transferi baskı unsuru olarak kullanmak doğru değil. Zamanın daraltılmasını isterim. Acil, bana sorarsanız, yönetimle konuştuğumu söylüyorum, acil sağ stoper istiyorum, olmazsa olmaz. Orta saha ve açık forveti aldıktan sonra haydi biraz daha zaman tanırız. Ghezzal tam hazır değil, Aboubakar gelecek, Cenk yok. Forvette bir sıkıntı var. 4 tane oyuncu olsa bile 2 tane daha almam gerekiyor. 1-2 oyuncu almam gerekiyor. Sağ stoper yok. Saiss, Colley ve Emrecan var. Sağda o tip bir oyuncu yok. 27'sine stoper lazım. 11-12-12-14 olur. Biz kadroyu 18 yapmak istiyoruz. Ondan sonrası aday. Kağıt üstünden geçen seneden geliyoruz. Bunların yukarı çıkmalarını istiyoruz. Çıkmazlarsa yenilerine bakacağız. Zaten ihtiyaçlar belli. Devre arasında 4 aldık, daha kolay. Süre daha kısaydı. Bakıyoruz, bakıyoruz, kafa karışıyor. Konuşuyoruz, başka şeyler çıkıyor. Bilmiyorum yani. Bazı isimler söyleniyor, oradan bizim üstümüze saldıranlar oluyor. Cevap vermiyoruz da sabırlı olacağız. Bize uyan, takımı yukarı taşıyacak oyuncular istiyoruz. Mevcut halimizden yukarı çıkmalıyız."