Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus’un takımı Al Hilal’den Neymar’a çılgın teklif!

Suudi Arabistan pazarı transfer piyasasını alt üst etmeye devam ederken Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un başına geçtiği Al Hilal için bomba bir iddia gündeme geldi.

SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI İDDİALARI VARDI

Jorge Jesus için sezon içerisinde Brezilya Milli Takımı iddiaları gündeme gelmişti. Sezonun son bölümünde ise Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları yükselmişti.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ!

Jorge Jesus'un adresi Suudi Arabistan oldu fakat milli takımda değil bir kulüp takımındaki görevle... Portekizli teknik adam, 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Al Hilal'in başına geçti.

NEVES VE KOULİBALY İLE DİKKATLERİ ÇEKTİLER

Al Hilal, yayınladığı video ile Jorge Jesus'un takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan ekibi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly hamleleriyle dikkat çekmişti.

NEYMAR'A ASTRONOMİK TEKLİF!

Fanatik'te yer alan habere göre; Jorge Jesus'un başına geçtiği Al Hilal Brezilyalı Neymar'ı kadrosuna katmak istiyor. Araplar bu transfer için senelik 200 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Neymar'ın bu teklif için henüz karar vermediği ve gitmeye sıcak baktığı ise gelen haberler arasında...

AVRUPA'DAN TALİPLERİ DE VAR

PSG ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcuyu Manchester City ve Chelsea de kadrosuna katmak istiyor. 2017 yılında 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye transfer olan dünya yıldızının şuan piyasa değeri 60 milyon Euro...

Geçen sezon PSG formasıyla 29 maçta 18 gol, 13 asistlik performans ortaya koyan Neymar, Brezilya Milli Takımı ile 18 maça çıktı ve 14 gol, 11 asistlik performans sergiledi.