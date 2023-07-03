Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'den Neymar'a çılgın teklif!
Giriş Tarihi: 3.7.2023 13:47

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'den Neymar'a çılgın teklif!

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus’un takımı Al Hilal’den Neymar’a çılgın teklif!

Suudi Arabistan ekipleri dünya yıldızları için çılgın ücretler ödemeye devam ederken, Jorge Jesus'un başına geçtiği Al Hilal, PSG'nin yıldızı için astronomik bir teklif hazırladı.

Suudi Arabistan pazarı transfer piyasasını alt üst etmeye devam ederken Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un başına geçtiği Al Hilal için bomba bir iddia gündeme geldi.

SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI İDDİALARI VARDI

Jorge Jesus için sezon içerisinde Brezilya Milli Takımı iddiaları gündeme gelmişti. Sezonun son bölümünde ise Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları yükselmişti.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ!

Jorge Jesus'un adresi Suudi Arabistan oldu fakat milli takımda değil bir kulüp takımındaki görevle... Portekizli teknik adam, 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Al Hilal'in başına geçti.

NEVES VE KOULİBALY İLE DİKKATLERİ ÇEKTİLER

Al Hilal, yayınladığı video ile Jorge Jesus'un takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan ekibi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly hamleleriyle dikkat çekmişti.

NEYMAR'A ASTRONOMİK TEKLİF!

Fanatik'te yer alan habere göre; Jorge Jesus'un başına geçtiği Al Hilal Brezilyalı Neymar'ı kadrosuna katmak istiyor. Araplar bu transfer için senelik 200 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Neymar'ın bu teklif için henüz karar vermediği ve gitmeye sıcak baktığı ise gelen haberler arasında...

AVRUPA'DAN TALİPLERİ DE VAR

PSG ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcuyu Manchester City ve Chelsea de kadrosuna katmak istiyor. 2017 yılında 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye transfer olan dünya yıldızının şuan piyasa değeri 60 milyon Euro...

Geçen sezon PSG formasıyla 29 maçta 18 gol, 13 asistlik performans ortaya koyan Neymar, Brezilya Milli Takımı ile 18 maça çıktı ve 14 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! 6000 puana yöneldi
Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
Türkiye Fransa olur mu?
Pilot ülke Fransa
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
İsveç'ten göstermelik kınama! Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar
Gözün aydın Türkiyem
Kılıçdaroğlu'nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! "Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?"
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'den Neymar'a çılgın teklif!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA