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Giriş Tarihi: 3.7.2023 12:39

Süper Lig'de şaşırtan tablo! Birçok teknik adam kulüpsüz kaldı...

DHA
Süper Lig’de şaşırtan tablo! Birçok teknik adam kulüpsüz kaldı...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları sürerken birçok tecrübeli teknik direktör kendisine kulüp bulamadı.

Süper Lig'de mücadele edecek 20 takım, 2023-24 için takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. İsmail Kartal'ın yeniden Fenerbahçe'de göreve gelmesiyle teknik direktörsüz takım kalmazken birçok tecrübeli isim ise kendilerine yer bulamadı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'in de bulunduğu tecrübeli isimler arasında Trabzonspor'a veda eden Abdullah Avcı da yer aldı. Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın, Alanyaspor deneyimi iyi sonuç vermeyen Ersun Yanal, Altay'dan sonra bir kulüp ile anlaşmayan Mustafa Denizli, Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu herhangi bir takımda görev alamadı.
Birçok takımın kurtarıcı olarak davet ettiği Hikmet Karaman ile Yılmaz Vural, Çaykur Rizespor'u yeniden lige taşıyan Bülent Korkmaz, Sivasspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay, Adana Demirspor'u lige çıkardıktan sonra çalışmayan Samet Aybaba, Mesut Bakkal ve Tamer Tuna gibi isimler boşta kaldı.

GENÇ İSİMLER GÖREV BEKLİYOR
Bu isimlerin yanı sıra genç teknik adamlar da kulüp arayışında. Kasımpaşa'da ilk heyecanını yaşayan Selçuk İnan, Almanya'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Tayfun Korkut, Giresunspor'un başında önemli işlere imza atan Hakan Keleş, gittiği takımlarda farklılık yaratan Şenol Can, Avcı'dan sonra Trabzonspor'da kendi deneyimini yaşayan Orhan Ak, Ankaragücü'nde şansını deneyen Sedat Ağçay da kendilerini geliştirebilecekleri takımlarını bekliyor.

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Süper Lig'de şaşırtan tablo! Birçok teknik adam kulüpsüz kaldı...
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