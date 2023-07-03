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Giriş Tarihi: 3.7.2023 11:00

Trabzonspor, Slovenya yolcusu

AA
Trabzonspor, Slovenya yolcusu

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için yarın Slovenya'ya gidecek. Trabzonspor, Slovenya kampında toplam 5 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Trabzon'da 30 Haziran'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Slovenya'nın Kranj kentinde 4-26 Temmuz tarihlerinde olmak üzere 23 günlük kampa girecek.

Özel uçakla yarın saat 13.30'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gidecek Karadeniz ekibi, Kranj kentinde akşam saatlerinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

5 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Trabzonspor, Slovenya kampında toplam 5 hazırlık karşılaşması oynayacak. Bordo-mavililer, kamp süresince 8 Temmuz'da Hırvatistan'ın Hajduk Split, 15 Temmuz'da Macaristan'ın MOL Fehervar, 16 Temmuz'da Slovenya'nın Celje, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın FK Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile karşılaşacak.

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Trabzonspor, Slovenya yolcusu
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