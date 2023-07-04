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Giriş Tarihi: 4.7.2023 13:47

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo için flaş karar!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan Nicolo Zaniolo için flaş karar!

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir karar aldı.

Sezonu şampiyonlukla kapatıp ardından da İtalya Milli Takımı'na seçilerek moralini daha da yükselten Nicolo Zaniolo, 8 Temmuz'da Avusturya kampına katılmaya hazırlanıyor.

24 yaşındaki oyuncu geçen sezon 11 maçta sadece 3 kez ilk 11'deydi. Bu sezon kalması halinde ilk 11'in bankosu olmak isteyen Zaniolo, teknik direktör Okan Buruk'un da planları arasında kritik bir öneme sahip. Buruk, yakından ilgileneceği İtalyan yıldızı kadroya monte etmek istiyor.

Sağ kanatta Rashica'nın gerisinde kalan, 10 numara bölgesinde ise Mertens'i kesemeyen Zaniolo, bu kez forvet transferi olana kadar en uçta görev alacak.

Barış Alper Yılmaz ile dönüşümlü kullanacağı Zaniolo'yu bu alana hazırlamak isteyen tecrübeli teknik adam, ayrıca oyuncunun özellikle Şampiyonlar Ligi elemeleri sırasında takımda kalmasından yana.

Bu arada Juventus'ta oynamak istediğini daha önce açıklayan yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli 35 milyon Euro.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo için flaş karar!
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